Comment regarder les émissions Marvel Netflix dans l’ordre en 2020

L’univers Defenders sur Netflix s’est terminé avec la sortie de la saison 3 de Jessica Jones en 2019. Si vous cherchez à parcourir toute la collection, voici l’ordre des montres que vous devriez utiliser en 2020 pour regarder tous les titres de The Defenders sur Netflix.

En avril 2020, il marquait le cinquième anniversaire du contenu exclusif Marvel arrivant sur Netflix. Bien sûr, depuis ce temps, tous les titres publiés sous la bannière The Defenders ont depuis été annulés, Disney se concentrant désormais sur le nouveau contenu Marvel pour Disney +.

Malgré les rumeurs selon lesquelles les émissions Marvel sur Netflix s’éloigneront à l’avenir, cela n’a pas encore abouti.Pour l’instant, vous pouvez regarder la collection complète sur Netflix.

Commande de montre de saison rapide Netflix Marvel

Vous ne cherchez pas une commande de montre étendue? Pas de problème. Voici juste la liste de l’ordre dans lequel regarder les émissions de Netflix Marvel.

Daredevil (Saison 1) Jessica Jones (Saison 1) Daredevil (Saison 2) Luke Cage (Saison 1) Iron Fist (Saison 1) The Defenders (Série limitée) The Punisher (Saison 1) Jessica Jones (Saison 2) Luke Cage (Saison 2) Iron Fist (Saison 2) Daredevil (Saison 3) The Punisher (Saison 2) Jessica Jones (Saison 3)

Comment regarder les émissions Marvel Netflix dans l’ordre – développé

Veuillez noter: les spoilers pour chaque spectacle et saison respectifs seront couverts en détail ci-dessous.

1. Daredevil (Saison 1)

Première sortie sur Netflix: 10 avril 2015

Matthew Murdock. Avocat de jour, justicier anti-criminalité la nuit.

Enfant, Matt a été tragiquement aveuglé par une substance radioactive, bien qu’il n’ait plus utilisé sa vision, ses 4 sens restants ont été élevés à un niveau surhumain.

Après la mort prématurée de son père, Matt a été élevé dans un orphelinat. Sans famille et avec un sens de la justice pour aider ceux qui en ont besoin, Matt a suivi une formation pour devenir avocat tout en étant secrètement formé pour devenir un maître au corps à corps afin qu’il puisse mener le combat directement dans les rues de Hell’s Kitchen.

Avec une approche plus sableuse et plus ancrée pour être un justicier, le spectacle se démarquait du reste de ses rivaux et à la fin de la saison, cela me laissait de plus en plus envie. Peut-être que l’un des meilleurs méchants à l’écran ces derniers temps, Wilson Fisk (interprété par Vincent D’Onorfio), est une présence froide et puissante dans chaque scène, vous laissant sur le bord de votre siège.

2. Jessica Jones (saison 1)

Première sortie sur Netflix: 20 novembre 2015

Après avoir survécu à l’accident de voiture qui a causé la mort de ses parents et de son frère, Jessica s’est réveillée pour découvrir qu’elle avait une force surhumaine. En tant qu’adulte, Jessica dirige sa propre agence d’enquêteurs privés, souffrant du SSPT après avoir été sous le contrôle du Brainwashing Kilgrave (décrit par David Tennant), Jessica lutte pour mener une vie normale.

Après la fin brève et abrupte de sa carrière de super-héros s’appuyant sur une bouteille de bourbon pour la mener à bien la journée, Jessica tombe sur une affaire qui la forcera à affronter les démons de son passé et à découvrir qui elle est.

Après le succès de la première saison de Daredevil, j’étais incroyablement excité pour cette série et je n’ai certainement pas été déçu. Abordant des questions que je n’aurais jamais pensé voir dans une émission de super-héros, Jessica Jones était une saison de télévision intelligente et puissante.

Son partenaire à l’écran, David Tennant, incarnant le rôle de Kilgrave, vole parfaitement chaque scène qu’il est en gardant les yeux sur l’écran, vous laissant accroché à chacun de ses mots.

3. Daredevil (Saison 2)

Première sortie sur Netflix: 18 mars 2016

À la suite des événements de la première saison, Matt Murdock se retrouve face à des ennemis anciens et nouveaux. Aux prises avec la double vie qu’il mène, Matt fait face à son défi le plus difficile à ce jour.

Hors de toutes les saisons pour le verset Marvel TV, la saison 2 de Daredevil a facilement laissé les fans avec l’opinion la plus divisée. Pour certains, c’était une histoire de 2 moitiés (littéralement) avec l’introduction du Punisher (décrit par Jon Bernthal), la première moitié de cette saison était explosive et pleine d’action et dans la 2ème moitié de la saison, se concentrant davantage sur la relation de Matt Murdock et Elektra Natchios (dépeinte par Elodie Young).

Jon Bernthal figure dans un rôle qu’il est né pour jouer. Il s’agit de la préquelle de The Punisher qui a ensuite été publiée sur Netflix (bien qu’elle n’ait pas été initialement prévue).

4. Luke Cage (Saison 1)

Première sortie sur Netflix: 30 septembre 2016

Carl Lucas ou mieux connu sous le nom de Luke Cage est un homme à l’épreuve des balles.

Un ancien flic qui a été accusé de meurtre, Luke veut juste une vie paisible, mais comme il aurait son problème trouve toujours un moyen d’atterrir à sa porte. Fatigué de la corruption et du crime dans les rues de Luke décide que c’est assez et va utiliser ses pouvoirs pour nettoyer les rues de Harlem.

Depuis que j’ai vu Luke Cage pour la première fois cette saison, je suis très en conflit, même si cela ne montre pas la qualité de ce que Daredevil et Jessica Jones ont apporté auparavant, Luke Cage est toujours un bon spectacle à part entière, mais les points forts de cette saison gravitent autour du méchant Coppermouth (interprété par Mahershala Ali) et son excellente bande sonore.

Plus proche du monde réel, Luke doit affronter un Crimelord et une corruption politique plutôt qu’un ancien ordre de Ninjas ou un méchant superpuissant psychotique. Mike Colter est brillant comme Luke Cage, avec une voix douce comme du beurre et le corps d’un secondeur de la NFL, vous pouvez croire qu’il est vraiment Power Man.

5. Iron Fist (Saison 1)

Première sortie sur Netflix: 17 mars 2017

Danny Rand n’avait que 10 ans lorsqu’il a survécu à l’accident d’avion qui a tué ses parents. Après avoir passé plus d’une décennie à être élevé par les moines de K’un-Lun, grâce à de grandes épreuves et épreuves, Danny est devenu l’Immortal Iron Fist. Désireux de renouer avec son passé, Danny quitte le sanctuaire de K’un-Lun et part pour New York. Découvrir que l’entreprise milliardaire de sa famille est désormais entre les mains du partenaire commercial de son père, il ne recule devant rien pour restaurer l’héritage familial.

Il est sûr de dire que le 4ème titre des Defenders est tombé à plat ventre lors de sa première sortie. Peut-être que le défenseur le moins préféré de tout le monde, Iron Fist, n’a pas réussi à se connecter avec les fans et a vraiment raté la marque. Pour le dire simplement, Danny Rand est aussi un personnage difficile à associer, auquel il n’est pas non plus très sympathique de toute façon, il y a de nombreuses fois dans la saison où il montre le moindre développement de personnage pour le faire revenir à ce que l’a rendu défectueux.

Le retour à la troupe comique de la société, nous l’avons vu beaucoup trop de fois au fil des ans à la télévision et au cinéma et nous nous sommes sentis très rassis dans cette émission.

L’acteur Finn Jones est un très bon acteur pour jouer le rôle d’Iron Fist mais une mauvaise écriture et une intrigue faible ont vraiment gêné la première saison. La dernière chose que Netflix voudrait, c’est que quiconque saute une émission dans son univers élargi, mais c’est le problème avec Iron Fist, vous pouvez ignorer l’émission aller directement dans les Defenders et peu de contexte est nécessaire pour comprendre qui est Danny Rand.

6. Les défenseurs (saison 1)

Première sortie sur Netflix: 31 juillet 2017

Une séquence d’événements rassemble pour la première fois les héros de New York. Face à une menace qui menace toute la ville de New York, pour atteindre leur objectif de sauver New York, les héros doivent s’unir pour devenir les défenseurs.

Après avoir attendu 3 ans pour voir quelle est la version TV équivalente des Avengers, j’ai été plutôt déçu, tandis que le plaisir de voir la rencontre des personnages de versets TV toute cette saison a été un peu terne à mon goût. Il a fallu 3 des 8 épisodes pour réunir tous les défenseurs dans une pièce et au moment où ils travaillaient correctement ensemble, la saison semblait déjà proche de la fin, sans parler de la 4e saison sur ce qui aurait été 6 saisons de contenu la main était de nouveau de retour pour faire des ravages sur la ville de New York * bâillement *.

Les Defenders ne sont certainement pas du même avis que leur cousin plus grand écran et pour une bonne raison aussi, mais ce n’est pas tout à fait négatif pour cette saison. Les scènes de combat étaient brillantes et bien chorégraphiées, avoir 2 personnages bien entraînés en arts martiaux aidera cela. La comédie entre Luke et Jessica était parfois charmante et qui n’aime pas le potentiel de voir une bromance naissante entre Luke Cage et Iron Fist? Spectaculaire comme toujours, Sigourney Weaver a été le plus grand moment fort de cette saison, aussi bref soit-il.

7. The Punisher (Saison 1)

Première sortie sur Netflix: 17 novembre 2017

Après avoir pris sa revanche sur les responsables de la mort de sa famille, Frank Castle découvre un complot bien plus profond que celui des criminels de New York. Frank ne recule devant rien en utilisant les moyens nécessaires pour punir les personnes impliquées.

Juste au moment où Netflix avait besoin d’une émission pour raviver l’amour pour leur verset TV élargi, Jon Bernthal était le Punisher. Après la popularité de son apparition dans la saison 2 de Daredevil, Netflix a confirmé sa commande pour la série Punisher.

Ne se dérobant pas à ce que tout le monde aime à propos du Punisher, cette saison était vraiment divertissante, pleine d’action et de brutalité, le Punisher était vraiment génial. Jon Bernthal reprenant son rôle est né pour incarner le personnage, froid, impitoyable et sans pitié, il présente parfaitement le personnage tel qu’il est aimé dans les comics. Malgré les critiques mitigées reçues des critiques et des fans, c’est un de mes favoris personnels et je ne peux pas attendre la deuxième saison de cette émission.

8. Jessica Jones (saison 2)

Première sortie sur Netflix: 8 mars 2018

Après avoir laissé l’influence de Kilgrave derrière elle, Jessica prend une nouvelle affaire qui la conduit à affronter à nouveau son passé et les origines de ses pouvoirs.

Je n’ai pas grand-chose à dire sur cette saison, par rapport à sa première sortie, j’ai senti que la deuxième saison de Jessica Jones n’était pas à la hauteur de mes attentes. Parfois, un super-héros n’est aussi bon que son méchant et avec l’absence de David Tennant comme Kilgrave et aucun remplaçant viable, l’histoire de cette saison a définitivement souffert.

Certes, il y a de très bons points dans la série, comme les représailles de Krysten Ritter, Jessica étant toujours excellente, avec ce qu’elle apporte au rôle, elle est définitivement la vedette de la série tandis que ceux qui l’entourent luttent pour briller. Le spectacle a été renouvelé pour une 3e saison et bien que cette saison n’ait pas été à la hauteur du succès de la première, je suis toujours très impatient de savoir où va la série.

9. Luke Cage (Saison 2)

Première sortie sur Netflix: 22 juin 2018

Après sa confrontation avec Diamondback, Luke Cage est devenu la célébrité du héros de Harlem. Avec les rues propres et anciennes, de nouvelles menaces s’élèvent pour ternir le travail du héros de Harlem.

À la fin de la première saison, je me suis retrouvé avec un peu de goût aigre dans la bouche, ce qui a commencé comme un excellent spectacle s’est terminé plutôt rassis. Donc, après avoir regardé cette saison, j’ai été agréablement surpris. Bien que ce ne soit pas la meilleure saison de télévision que Netflix ait produite pour le vers Marvel, c’était toujours une sortie très divertissante pour le Power Man.

Les méchants anciens et nouveaux sont apparus et ils ont très bien géré le jonglage des adversaires, alors que ce n’était pas un méchant inconditionnel et plus un anti-héros de cette histoire, Bushmaster (décrit par Mustafa Shakir) était un excellent ajout. Alfre Woodard reprenant son rôle de Mariah Dillard était excellente, en tant que méchante, elle a parfaitement joué son rôle car je la détestais pour chaque seconde qu’elle était à l’écran en espérant que tous ses intrigues se briseraient autour d’elle.

10. Iron Fist (Saison 2)

Première sortie sur Netflix: 7 septembre 2018

Danny Rand revient pour maintenir la paix dans la ville de New York en utilisant les pouvoirs de l’Immortal Iron Fist.

Après un mauvais accueil de sa première saison, la deuxième saison a été vue comme une bien meilleure réponse, bien qu’elle ne soit toujours pas aussi populaire que Daredevil ou Jessica Jones, par rapport à la façon dont les fans et les critiques avaient réagi initialement, il est sûr de dire que la deuxième saison d’Iron Fist est certainement un spectacle bien meilleur que ce qui était arrivé auparavant. Même avec la réponse positive à la saison 2, cela n’a pas été suffisant pour que Marvel et Netflix avancent pour la 3e saison. Bien que ce soit une honte, c’est la dernière fois que nous verrons Iron Fist dans une émission indépendante, il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas potentiellement voir une émission “Heroes for Hire” avec Luke Cage.

11. Daredevil (Saison 3)

Première sortie sur Netflix: 19 octobre 2018

Survivant à peine aux événements des Défenseurs, Matt Murdock s’est réfugié dans la cathédrale Saint-Patrick. Alors qu’il se remet de ses blessures, il est révélé que Wilson Fisk a été libéré de prison après avoir passé un accord avec le FBI. Furieux de cette nouvelle, Daredevil abandonne sa philosophie et ne recule devant rien pour mettre un terme à Fisk une fois pour toutes, quitte à le tuer. Matt reviendra-t-il à ses sens? Karen et Foggy peuvent-ils ramener Matt à la lumière?

La saison 3 a eu une autre projection phénoménale juste au moment où le MCTVU avait vraiment besoin d’un spectacle pour intensifier. Charlie Cox était incroyable en tant que Daredevil et incarne vraiment le rôle qu’il est né pour jouer, sans parler de Vincent D’Onofrio, car le Kingpin ne manque jamais d’impressionner. La nouvelle approche de Bullseye semblait solide et fonctionnait avec brio dans l’histoire. Tous les acteurs peuvent être crédités pour leurs excellentes performances pour la saison 3. Malheureusement, ce sera la dernière fois que nous les verrons reprendre leurs rôles sur Netflix après l’annonce de l’annulation de Daredevil.

12. The Punisher (Saison 2)

Première sortie sur Netflix: 18 janvier 2019

Sans pitié, Frank Castle, plus sanglant et impitoyable, a été incroyable cette saison en exécutant son extrême justice de justicier. Absolument né pour ce rôle, vous pouvez voir à quel point Jon Bernthal aime jouer le rôle de Frank Castle. La deuxième saison a été une amélioration considérable par rapport à la première et lorsque la série se sentant enfin sur le point d’atteindre son rythme, nous ne verrons peut-être jamais le véritable potentiel de The Punisher.

J’espère que ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Frank revêtir le blanc et le noir, mais nous ne gardons pas beaucoup d’espoir pour une troisième saison.

13. Jessica Jones (saison 3)

Première sortie sur Netflix: 14 juin 2019

Au paroxysme de la saison 2, la mère de Jessica a été tuée par sa meilleure amie Trish. Dévastée par la perte d’un membre de la famille, quel impact cela aura-t-il sur Jessica dans la saison 3?

“Dans la dernière saison, Jessica associe les esprits avec un tueur en série calculateur, et un Trish nouvellement alimenté va à l’extrême pour éradiquer le mal.”

La dernière saison de Jessica Jones conclut l’univers Marvel sur Netflix.

Cet article a-t-il été utile? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!