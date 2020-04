Comment regarder les retrouvailles musicales au lycée au Royaume-Uni – options en ligne pour le singalong! – HITC

Les fans de HSM vous préparent… tous les acteurs sont de retour pour une réunion qui se sent comme une vie en devenir.

Jusqu’à présent, il a été annoncé que Vanessa Hudgens, Zac Efron et co ont signé la réunion de la décennie. De plus, des visages plus célèbres comme Ariana Grande, Raven-Symoné et Demi Lovato sont également à bord pour The Disney Family Singalong. Ça va être chockablock avec A-listers, c’est sûr.

Mais avec toutes les stars de HSM publiant sur la réunion sur leurs réseaux sociaux, beaucoup se sont demandé comment regarder la réunion, en particulier les fans britanniques qui craignent de ne pas y participer.

Découvrez comment regarder les retrouvailles musicales du lycée ici!

Comment regarder les retrouvailles du High School Musical 2020

Pour les téléspectateurs américains, vous pourrez regarder facilement les retrouvailles qui seront diffusées sur ABC ce jeudi 16 avril. Il sera diffusé en tant que spécial pendant The Disney Family Singalong d’ABC.

Ceux qui ont accès à ABC pourront regarder à la télévision ou via ABC Live Stream.

Pour les téléspectateurs du monde entier, vous pouvez accéder au contenu ABC à l’aide d’un outil VPN et d’un compte ABC auquel vous pouvez accéder.

Si vous ne pouvez pas accéder à l’épisode complet de The Disney Family Singalong, alors ne vous inquiétez pas. Beaucoup ont signalé qu’ABC mettra en ligne les singalongs sur Twitter et YouTube. Étant donné que les stars de HSM ne chantent qu’un seul numéro – «Nous sommes tous réunis» – vous pourrez certainement le capter en ligne après sa diffusion aux États-Unis.

À quelle heure commence la réunion musicale du lycée?

L’émission spéciale sera diffusée à 20 h HAE sur ABC.

Il est 1 heure du matin au Royaume-Uni. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de rester en direct pour diffuser The Disney Family Special en direct, il est préférable que vous regardiez les faits saillants ou l’épisode complet le vendredi 17 avril.

