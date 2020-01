Comment regarder l’Open d’Australie 2020 au Royaume-Uni – Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

Malgré les préoccupations concernant la qualité de l’air, l’Open d’Australie 2020 est presque à nos portes.

La saison de tennis 2020 est maintenant bien entamée et le premier tournoi du Grand Chelem de l’année est à nos portes.

L’Open d’Australie est le lever de rideau habituel dans le calendrier du tennis et l’édition 2020 a été accueillie avec beaucoup d’excitation, mais aussi une certaine controverse en raison de la qualité de l’air horrible résultant de la crise actuelle des feux de brousse en Australie.

Cependant, le tournoi est toujours prévu pour se dérouler avec les meilleurs joueurs de tennis du monde descendant sur Melbourne pour le début du jeu.

Et tandis que les fans de tennis australiens peuvent se rendre à Melbourne pour regarder l’action, les fans du Royaume-Uni sont confrontés à une option différente.

Open d’Australie 2020

L’Open d’Australie est le premier tournoi majeur du calendrier du tennis et verra les meilleurs joueurs du monde descendre à Melbourne pour deux semaines de tennis.

Les vainqueurs de l’année dernière, Novak Djokovic et Naomi Osaka, entreront sans aucun doute dans la compétition en espérant qu’ils seront en mesure de conserver leurs couronnes respectives mais seront sans aucun doute confrontés à une compétition difficile.

Celui qui remportera la victoire bénéficiera de 4,12 millions de dollars australiens en prix et de 2 000 points de classement, faisant de l’Open d’Australie une perspective alléchante.





Controverse sur la qualité de l’air

Cette année, les organisateurs de l’Open d’Australie n’ont pas fait de la voile grâce aux feux de brousse qui ravagent le sud-est de l’Australie.

La qualité de l’air à Melbourne a été atroce grâce à la fumée persistante des incendies et un certain nombre de joueurs en ont souffert.

Comment regarder

Malgré les inquiétudes sur la qualité de l’air, la concurrence devrait continuer.

En 2020, la couverture de l’Open d’Australie sera diffusée sur Eurosport ici au Royaume-Uni, qui est disponible dans les forfaits sportifs respectifs sur Sky et Virgin TV ainsi que via l’application en ligne Eurosport Player qui peut être jouée via le service de streaming Amazon Prime Video.

Eurosport Player est disponible dans un certain nombre de fourchettes de prix avec des pass mensuels disponibles pour 6,99 £ et des pass annuels disponibles pour 39,99 £.

Les fans au Royaume-Uni seront prêts à se lever tôt ou très tard le soir lorsque le tournoi commencera le 20 janvier avec une couverture en direct à partir de minuit, heure du Royaume-Uni, jusqu’à 13h30 le lendemain.

Le tournoi devrait se dérouler du 20 janvier au 2 février.

