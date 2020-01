Comment regarder l’Open d’Australie et la finale 2020 au Royaume-Uni – Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

L’Open d’Australie a été le début parfait pour le calendrier de tennis 2020 avec beaucoup de sensations fortes et de renversements.

La saison de tennis 2020 est maintenant bien entamée et le premier tournoi du Grand Chelem de l’année est à nos portes.

L’Open d’Australie est le lever de rideau habituel dans le calendrier du tennis et l’édition 2020 a été accueillie avec beaucoup d’excitation, mais aussi une certaine controverse en raison de la qualité de l’air horrible résultant de la crise actuelle des feux de brousse en Australie.

Cependant, le tournoi est toujours prévu pour se dérouler avec les meilleurs joueurs de tennis du monde descendant sur Melbourne pour le début du jeu.

Et tandis que les fans de tennis australiens peuvent se rendre à Melbourne pour regarder l’action, les fans du Royaume-Uni sont confrontés à une option différente.

Open d’Australie 2020

L’Open d’Australie est le premier tournoi majeur du calendrier du tennis et verra les meilleurs joueurs du monde descendre à Melbourne pour deux semaines de tennis.

Les vainqueurs de l’année dernière, Novak Djokovic et Naomi Osaka, entreront sans aucun doute dans la compétition en espérant qu’ils pourront conserver leurs couronnes respectives mais seront sans aucun doute confrontés à une concurrence difficile.

Celui qui remportera la victoire bénéficiera de 4,12 millions de dollars australiens en prix et de 2 000 points de classement, faisant de l’Open d’Australie une perspective alléchante.





Controverse sur la qualité de l’air

Cette année, les organisateurs de l’Open d’Australie n’ont pas fait de la voile grâce aux feux de brousse qui ravagent le sud-est de l’Australie.

La qualité de l’air à Melbourne a été atroce grâce à la fumée persistante des incendies et un certain nombre de joueurs en ont souffert.

Comment regarder

Malgré les inquiétudes sur la qualité de l’air, la concurrence devrait continuer.

En 2020, la couverture de l’Open d’Australie sera diffusée sur Eurosport ici au Royaume-Uni, qui est disponible dans les packages sportifs respectifs sur Sky et Virgin TV ainsi que via l’application en ligne Eurosport Player qui peut être jouée via le service de streaming Amazon Prime Video.

Eurosport Player est disponible dans un certain nombre de fourchettes de prix avec des pass mensuels disponibles pour 6,99 £ et des pass annuels disponibles pour 39,99 £.

Les fans au Royaume-Uni seront prêts à se lever tôt ou très tard le soir lorsque le tournoi commencera le 20 janvier avec une couverture en direct à partir de minuit, heure du Royaume-Uni, jusqu’à 13h30 le lendemain.

Pendant ce temps, les temps forts de l’Open d’Australie sont disponibles sur la BBC ici au Royaume-Uni à différents moments du tournoi.

Le tournoi devrait se dérouler du 20 janvier au 2 février.

La finale: un regard vers l’avenir

Comme mentionné, la dernière journée de compétition à l’Open d’Australie 2020 est le dimanche 2 février.

Cela signifie que la finale féminine aura lieu le samedi 1er février tandis que la finale masculine se jouera le dimanche.

Au moment d’écrire ces lignes, nous avons atteint la phase de quart de finale avant la dernière semaine de matches.

Dans le tournoi féminin, la gagnante de l’année dernière, Naomi Osaka, a été éliminée au troisième tour, tout comme la star américaine Serena Williams.

Cela laisse la tête de série numéro un Ashleigh Barty en tant que favorite des fans pour remporter le titre à domicile, mais il y aura sans aucun doute une rude concurrence de la part de Simona Halep and co.

Pendant ce temps chez les hommes, les trois plus grands noms du sport restent avec Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic qui ont tous pris place dans l’un des quatre quarts de finale. Nul doute que l’un de ces trois sortira victorieux encore une fois.

Dans d’autres nouvelles, quand est la partie 2 de Silent Witness à la télévision? Changement d’horaire de la BBC en raison du football en FA Cup