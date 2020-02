Comment regarder ou diffuser en direct le Super Bowl 2020 gratuitement sans câble

Avec de plus en plus de téléspectateurs annulant le câble, nous obtenons également plus de moyens de diffuser gratuitement des émissions télévisées en direct. Examinons les différentes façons dont les fans peuvent diffuser le Super Bowl 54 et la mi-temps sur votre téléviseur sans payer un centime.

«Super Bowl LIV» | Rich Graessle / PPI / Icon Sportswire via .

Les fans peuvent diffuser le Super Bowl 54 via l’application Fox Sports gratuitement

Les San Fransisco 49ers et le Kansas City Chiefs Super Bowl 2020 seront disponibles gratuitement sur Fox Sports. Vous pouvez diffuser ces informations directement sur votre téléviseur sans frais. L’application Yahoo Sports et l’application NFL vous donneront également un accès gratuit au jeu, mais uniquement pour votre tablette ou appareil mobile.

Si vous diffusez pour une soirée Super Bowl, l’application Fox Sports est votre meilleure option. Vous devrez créer un compte FOX Sports en ligne, puis installer l’application Fox Sports sur n’importe quel appareil. Vous pouvez également diffuser la diffusion en direct sur votre PC ou via votre navigateur mobile sur FoxSports.com.

Le lien direct pour créer un compte est ici: www.foxsports.com/nfl/super-bowl-2020. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un nouveau compte. Si vous choisissez de créer une nouvelle connexion, vous devrez vérifier votre compte en cliquant sur l’e-mail qui vous est envoyé par Fox Sports.

Les téléspectateurs peuvent regarder le Super Bowl 2020 gratuitement via Locast

Locast est un service de streaming gratuit qui permet aux téléspectateurs d’accéder aux stations télévisées locales en direct. Il s’agit d’un service à but non lucratif qui diffuse sur Internet. Ce service n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis.

Pour commencer à diffuser via Locast, rendez-vous sur www.locast.org. Inscrivez-vous au service en entrant une adresse e-mail valide et en créant un mot de passe. Ensuite, vous pouvez télécharger l’application Locast sur n’importe quelle plate-forme mobile ou de streaming, y compris Roku, Google Play et Apple.

Le seul inconvénient de Locast est qu’il y a des publicités de temps en temps. Pour supprimer les publicités, vous pouvez choisir de faire un don au service de streaming. Le don minimum requis pour supprimer les publicités est de 5 $ par mois.

Pouvez-vous regarder le Super Bowl 54 sur Hulu?

Oui, le Super Bowl 2020 est disponible pour les téléspectateurs avec un abonnement Hulu + Live TV. Vous pouvez également commencer un essai gratuit de sept jours de Hulu pour regarder gratuitement. Les fans ont également besoin d’un appareil prenant en charge la télévision en direct et d’un réseau local FOX affilié dans leur région.

Bien que cette option ne soit pas gratuite, de nombreux utilisateurs sans câble sont déjà abonnés à Hulu. Il n’y a pas de frais supplémentaires si vous disposez déjà d’un service de streaming.

Pour vérifier si vous pouvez regarder le Super Bowl 54 en utilisant votre abonnement Hulu ou en commençant un essai gratuit, cliquez ici: www.hulu.com/live-sports#allchannels. Vous devrez entrer votre code postal puis créer un compte.

Pour accéder au grand jeu, connectez-vous à l’application Hulu depuis n’importe quel appareil, puis ouvrez la page de présentation du Super Bowl LIV.

Avec trois options fiables, nous savons que l’une d’entre elles vous permettra de diffuser facilement le Super Bowl 2020. La couverture du jeu commence à 13 h. ET le 2 février 2020.