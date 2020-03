Comment «Saturday Night Live» a aidé «The View» à devenir un succès

The View a été lancé en 1997 par la créatrice de spectacles et journaliste légendaire Barbara Walters et a d’abord eu du mal à trouver sa place. Pourtant, quand une émission de comédie légendaire NBC a commencé à parodier le panel exclusivement féminin, les cotes ont commencé à grimper.

«The View’s» Joy Behar, Meredith Vieira, Barbara Walters, Debbie Matenopoulos et Star Jones | Télévision Walt Disney via . / Ida Mae Astute

Les quatre élus

Au printemps 1997, Walters a commencé à recruter pour son nouveau spectacle The View. Selon Time, des auditions ont eu lieu dans deux suites adjacentes à The Essex House, un hôtel du centre-ville de New York, avec une chambre utilisée comme zone d’attente pour les quelque 50 candidats essayant le talk-show.

Walters a fini par choisir la journaliste chevronnée Meredith Vieira, l’avocat Star Jones, la comédienne Joy Behar et la nouvelle venue Debbie Matenopoulos qui n’avait que 22 ans à l’époque. Walters a également été panéliste à temps partiel. Les dirigeants d’ABC misaient sur le nom et la crédibilité de la célèbre journaliste pour faire de l’émission un succès.

“Au début, la chimie n’était pas ce que vous savez être la chimie”, a déclaré l’ancien producteur exécutif Bill Geddie, selon le livre de Ramin Setoodah, Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View. «Je me souviens avoir pensé:« Nous devons trouver un moyen de fumer l’écran. »»

Le spectacle a reçu un peu d’aide en novembre 1997 quand il a attiré l’attention de l’écrivain Saturday Night Live Tina Fey.

«SNL» présente sa «vue»

Dans le livre de Setoodah, il a rapporté que Fey et les co-auteurs Lori Nasso et Paula Pell avaient été exclus du vétéran de l’information Walters se mélangeant avec les autres panélistes comme «l’une des filles». Fey était un nouvel écrivain sur SNL et a donné la priorité à la création de croquis pour les femmes.

«Je me suis dit:« Oh, ce truc est nouveau. Nous pourrions le faire ”, a déclaré Fey à propos de The View à l’époque. “Et il y avait des pièces pour presque tout le monde.”

Cheri Oteri a joué Walters, Molly Shannon a représenté Vieira et Ana Gasteyer a continué en tant que Behar. Pour Jones, “Tracy Morgan était en train de glisser parce qu’il n’y avait pas de femmes afro-américaines sur [SNL]», A déclaré Fey avec regret. Des actrices invitées, dont Claire Danes et Cameron Diaz, deviendraient Matenopoulos.

“Nous étions les seuls à avoir vu The View”, a déclaré Fey à propos de la première fois qu’ils ont exécuté le croquis, commentant que ses collègues masculins pensaient qu’elle avait créé le sketch à partir de son imagination. “Les membres du personnel les plus dupes étaient, comme,” Qu’est-ce que c’est !? “Non, c’est une chose réelle.”

Pourtant, Fey a rencontré une certaine opposition à l’époque. “Je me souviens être allé à la garde-robe après l’avoir fait en répétition générale”, se souvient l’alun de SNL. “Et quelqu’un en costume disant” Tu es une féministe. Eh bien, j’espère que vous êtes heureux de vous moquer des femmes. “”

Tina Fey | Rosalind O’Connor / NBC

Fey a été surpris par les commentaires car son intention était de fournir des rôles de comédie pour les femmes. “Oh non, j’essaie de donner à ces actrices des rôles”, se souvient-elle en pensant. “Quand Chevy Chase joue Gerald Ford, il se moque de lui. Je me disais: «Nous devons pouvoir nous moquer des femmes, sinon nous ne les ferons jamais.»

Les actrices ont profité de l’occasion. “Mon point de vue sur Barbara était vraiment drôle”, a déclaré Oteri. “Elle posait toujours une question, puis la rapportait à elle-même – par exemple,” j’étais à une fête de fabrication de sundae avec Madeleine Albright et un jeune Vladimir Poutine. “

«The View» apparaît sur la carte

La réponse de SNL à The View a été écrasante, ce qui a fait de la conversation de jour un nom familier. Les membres de la distribution SNL étaient également ravis de jouer les rôles charnus.

“Elle ressemblait à quelqu’un qui aimait être une femme”, a déclaré Shannon à propos de la représentation de Vieira. «Je lui ai dit une fois:« Vous semblez aimer le café et le sexe. Tu es sensuelle. Tu es Meredith! ‘»

Vieira connaissait le poids que SNL a apporté à l’émission. «J’ai adoré», a-t-elle déclaré à Setoodah. “Être sur le spectacle signifiait que vous étiez arrivé.”

Tous les co-hôtes n’étaient pas satisfaits des représentations. Matenopoulos avait acquis une réputation de maillon faible du panel et était surnommé «Debby the Dummy» dans la presse. Le surnom a été joué dans la parodie de SNL, où Matenopoulos a vu la représentation comme une illustration de la façon dont elle était dénaturée. «Ils ont clairement compris la façon dont j’étais traitée», a-t-elle déclaré à propos du croquis.

Walters a décidé de courir avec la publicité et a demandé à ses homologues de la SNL d’ouvrir le spectacle le jour du poisson d’avril de l’année suivante, avec les vrais panélistes les expulsant de leurs sièges. Grâce à la notoriété que l’émission emblématique de NBC a apporté à la table, The View est rapidement devenu la télévision incontournable.