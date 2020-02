Comment savoir s’ils vous ont bloqué sur WhatsApp?

Il existe quelques astuces simples qui vous permettront de savoir si quelqu’un vous a bloqué sur WhatsApp, et ici nous vous disons ce qu’ils sont.

Nous recommandons également: Comment planifier un message sur WhatsApp?

Quand quelqu’un vous bloque sur WhatsApp certaines actions ne seront plus disponibles pour ce contact, des actions telles que:

Quand ils vous bloquent vous ne pouvez plus voir le message “Dernière fois” ou “En ligne” dans la fenêtre de discussion du contact

Vous ne pouvez plus voir la photo de profil du contact, ou si vous mettez à jour la photo

Si vous essayez d’envoyer un message à ceux qui soupçonnent qu’aucun de vos messages n’a été bloqué, ils seront marqués comme envoyés, c’est-à-dire que les messages que vous enverrez n’auront qu’un pop-corn blanc, mais ne changeront jamais en deux pop-corn bleus lus

Vous ne pouvez plus ajouter ce contact à un groupe

Les mêmes actions ne seront plus disponibles pour la personne qui vous a bloqué. Autrement dit, il ne pourra pas voir si vous êtes en ligne, il ne pourra pas voir votre photo de profil, ni vos messages n’arriveront ni ne vous ajouteront à un groupe.

WhatsApp a récemment atteint deux milliards d’utilisateurs dans le monde, devenant ainsi la deuxième plateforme Facebook à atteindre ce nombre d’utilisateurs. Cela signifie que près d’un tiers de la population mondiale utilise cette application de messagerie acquise par Facebook en 2014.

.