Comment Scoob! Donne une nouvelle vie effrayante aux personnages bien-aimés

Scooby-Doo, où êtes-vous! fait ses débuts en 1969. Créé par Joe Ruby et Ken Spears pour Hanna-Barbera Productions, le spectacle combine habilement comédie, mystère, manigances soi-disant surnaturelles et étranges camées du moment, le tout logé dans une esthétique groovy et minimalement animée. Depuis lors, Fred, Daphne, Velma, Shaggy et, bien sûr, Scooby-Doo, ont à peine respiré, mettant en vedette un certain nombre de séries supplémentaires, des spin-offs, des films directs en vidéo, une paire de live- caractéristiques d’action et un épisode de Supernatural. Mais maintenant, le Scooby Gang sera de retour sur grand écran pour la première fois depuis 2004 Scooby-Doo 2: Des monstres déchaînés avec Scoob! – et vous ne les avez jamais vus comme ça.

ComingSoon.net a eu la chance d’être invité dans les bureaux de Warner Animation Group à Burbank, où nous avons vu une poignée de scènes du nouveau film (ouverture le 15 mai) et avons pu discuter avec le réalisateur Tony Cervone, qui a été impliqué dans le Scooby Doo franchise depuis 2008. Jusqu’à ce que nous entrions dans la salle de conférence, entourés d’art de production et de dessins de personnages, le film était encore largement un mystère. Après notre tournée à travers Warner Animation Group et voir les images, nous avons une bonne idée de ce à quoi s’attendre du nouveau film très attendu.

“C’est l’occasion d’animer Scooby et Shaggy et le gang [how] ils auraient dû être animés, comme ils auraient pu être animés », a déclaré Cervone à un groupe restreint de journalistes. «Personne n’a jamais vu cela – moi y compris. Cela a été une excellente occasion de faire un grand film amusant et de l’animer d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. C’est le plus grand Scooby Doo animation jamais réalisée. C’est choquant parfois. “

Il était extrêmement important pour Cervone de se faire une idée du décor du film. «En tant que résident de longue date de L.A., je voulais que L.A. soit représentée. Comme Spider-Verse a été mis en place à New York, celui-ci est clairement mis en L.A “, a déclaré Cervone, faisant référence Spider-Man: dans le Spider-Verse pour la première (mais pas la dernière) fois de la journée. Sur la base de tout ce que nous avons vu, des images au concept art, l’équipe derrière Scoob! vise que dans le Spider-Verse/Lego Movie style d’auto-réflexion et de surprise potentielle (tout le monde peut se présenter!), avec Scoob! enveloppant tout dans les attributs familiers d’une histoire d’origine.

«Nous voyons pourquoi cet étrange groupe de résolveurs de mystères s’est formé pour commencer. Ensuite, nous entrons dans un mystère qui est plus personnel que celui que nous avons dit auparavant, car la clé du mystère est celle du gang », a expliqué Cervone. “Nous allons partout dans le monde, nous rencontrons d’autres personnages de Hanna-Barbera que nous arrivons à réintroduire de manière amusante, et si nous arrivons à faire plus de ces films, nous présenterons plus de ces personnages.” (C’est une autre façon Scoob! cherche à suivre les traces de Le film Lego et Spider-Man: dans le Spider-Verse – en inspirant une nouvelle franchise animée.)

Et, fidèle à ces objectifs d’introduction, la première section du film que nous avons vue a vu Shaggy rencontrer Scooby-Doo, qui est alors un nom sans nom dans les rues de Venice Beach. Shaggy est clairement seul (il écoute même un podcast d’Ira Glass sur la solitude), tombant finalement sur Scooby, qui se fait harceler par la police. (Nous apprenons enfin qu’il a été nommé d’après Scooby Snacks et non l’inverse!) Et les deux amis rapides partagent un sandwich sur la plage. Plus tard, Shaggy montre à Scooby sa chambre (jonchée d’oeufs de Pâques, pour les téléspectateurs aux yeux perçants) et lui donne son collier de chien emblématique. C’est simple et doux, mais il y a certainement un avantage très moderne (le film s’ouvre avec 2Pac et «California Love» du Dr Dre) avec une animation vraiment époustouflante gracieuseté de Dallas, Texas, maison d’animation basée à Reel FX (un studio qui a une longue histoire avec Cervone et Warner Animation). À l’Halloween, Shaggy et Scooby (habillés comme leurs super-héros préférés Blue Falcon et Dynomutt) rencontrent les versions plus jeunes de Fred, Velma et Daphne, alors qu’ils enquêtent sur une maison hantée (et font peut-être un énorme score de truc ou de traitement).

Mais la relation Shaggy-Scooby (finalement exprimée par Will Forte et Frank Welker) est l’une des trois paires humain / canin du film, les deux autres relations étant entre le super-héros Blue Falcon (Mark Wahlberg) et Dynomutt (Ken Jeong) et le méchant Dick Dastardly (Jason Isaacs) et Muttley. “Ce sont tous des relations très solides et ils sont différents et se réfléchissent les uns les autres”, a déclaré Cervone. “Ce n’est pas un hasard si nous avons trois paires de chiens et d’humains.”

La deuxième séquence qui a été projetée avait la version adulte du gang dans un dîner. “Vous devez donner au public ce qu’il veut, mais ce ne peut pas être la seule chose que vous lui donnez”, a déclaré Cervone dans son introduction avant la projection de la séquence. «Cette histoire d’origine est plus, cette histoire plus grande est plus, cette version moderne est plus. Mais c’est pareil. ” Cette séquence comprend également un caméo de célébrités vraiment bizarre et, pour une raison quelconque, Shaggy et Scooby chantant «Shallow» de la récente version oscarisée de Une star est née. La séquence met en valeur la grande dynamique entre le gang, avec la nouvelle distribution vocale de Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried et Forte qui brille vraiment. Ils sont tous géniaux, incarnant les personnages que nous connaissons tous si bien d’une manière nouvelle tout en restant familiers.

En fait, Cervone a une théorie sur l’endroit où Scoob! se déroule: «Je pense qu’il y a différentes chronologies au sein de la propriété, mais c’est une chronologie différente. C’est un univers légèrement différent, ce n’est pas l’univers classique et ce n’est pas l’univers Mystery Incorporated. “

La séquence suivante suit ce qui se passe lorsque Shaggy et Scooby sont mystérieusement enlevés (laissant le reste du gang à la recherche de leur sort). Au lieu d’un OVNI, cependant, ils sont téléportés à bord du Falcon Fury, le vaisseau spatial de haute technologie utilisé par Blue Falcon, Dynomutt et Dee Dee Sykes (Kiersey Clemons). “C’est tellement au-delà de l’état de l’art, qu’il n’y a pas un seul bouton ou interrupteur dans tout le navire”, nous a expliqué Cervone. «Tout est holographique. Il est géré par une équipe holographique. Nous nous sommes inspirés des yachts de luxe. » Et c’est vraiment cool: ça ressemble beaucoup à l’Enterprise de 2009 Star Trek. Et la dynamique entre Dynomutt et Blue Falcon n’est pas quelque chose que vous attendez (il est trop beau de le gâcher ici).

À la suite de cette séquence, on nous a montré une scène à bord du navire de Dastardly, la Mean Machine, que Cervone compare à «l’intérieur d’un vieux PC». Il est séparé de Muttley, donc il a créé une armée de petits serviteurs robotiques. Et il est après Scooby. (Pour des raisons qu’ils ne nous ont pas révélées lors de notre tournée / avant-première.) Nous savons qu’il est après les crânes de Cerberus, faisant allusion à la bête mythologique, ce qui provoquera sans aucun doute une perte certaine pour nos résolveurs de mystère préférés. «Il s’agit d’une histoire d’aventure plus grande que celle d’une histoire de mystère typique», a promis Cervone avec tant d’allégresse. Cette séquence finale était nette et intense, tout en étant drôle et pleine de suspense – essentiellement toutes les choses que vous attendez d’un Scooby Doo mystère.

Mais avec Scoob!, Cervone et son équipe semblent l’avoir élevé à quelque chose au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Tout ce que nous avons vu ce jour-là était inattendu – il était plus grand, meilleur, plus joliment conçu que tous – et il pointait vers un film qui sera en mesure d’attirer de nouveaux fans dans la franchise tout en rendant hommage à tout ce qui l’a précédé dans un cadre vraiment passionnant. façon. Après avoir vu les images, cela va encore faire attendre le mois de mai.