«Comment s’en tirer avec le meurtre»: Frank Kill Asher at-il été tué? – Liste des suspects

Il ne fait aucun doute que How to Get Away With Murder révélera le tueur d’Asher Millstone au cours des cinq prochaines semaines. Mais cela ne nous empêchera pas de spéculer sauvagement en attendant!

Le drame ABC est revenu jeudi après une interruption de plus de quatre mois (lire notre récapitulation ici), et bien que sa première au printemps ait offert de nouveaux indices sur qui a assassiné Asher, nous n’avons pas encore appris l’identité réelle du coupable.

À cette fin, nous avons fait notre propre réflexion sur qui aurait pu utiliser ce poker de cheminée mortel – et, pour rendre le débat un peu plus intéressant, nous avons classé nos suspects actuels du moins au plus probable.

Tout au long de l’épisode de jeudi, Murder a semblé pointer du doigt Frank Delfino, qui a passé beaucoup de temps avec Asher la nuit de sa mort (et Frank n’avait pas l’air trop ravi qu’Asher puisse être l’informateur du FBI).

Mais était-ce vraiment Frank qui avait matraqué Asher dans son couloir? Cela aurait-il pu être Bonnie, qui soupçonnait également Asher d’être la taupe? Ou Connor et Michaela ont-ils réellement commis le crime pour lequel ils ont été arrêtés le jour de la remise des diplômes?

Nous mettrons à jour notre classement au fur et à mesure que de nouvelles informations arriveront – mais en attendant, faites défiler la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) pour voir nos théories actuelles, puis votez dans le sondage ci-dessous et déposez un commentaire avec vos propres idées!

