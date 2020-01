“Comment s’en tirer avec le meurtre”: Lauren Bowles rejoint le casting de la saison 6

HISTOIRES CONNEXES

Les fans de How to Get Away With Murder verront Lauren Bowles au tribunal.

L’alun True Blood a été exploité pour un arc multi-épisodes sur la dernière saison du drame ABC, TVLine a exclusivement appris – et vous n’avez pas à attendre jusqu’en avril pour la voir dans son personnage.

Bowles apparaîtra en tant que procureur américain adjoint Montes – représenté sur la photo exclusive du premier coup d’œil ci-dessus – qui affrontera Connor et Michaela devant le tribunal après leur arrestation. Elle fera ses débuts dans l’épisode 10 lorsque l’émission reviendra pour ses six derniers versements le jeudi 2 avril.

Selon Jack Falahee, co-vedette du meurtre, Connor ne gérera pas très bien ses nouveaux problèmes juridiques lorsque le spectacle reviendra – et il ne parle pas seulement de l’attaque de panique apparente que Connor a été interrogée par le FBI.

“[Connor’s] les parents se présentent. Ils s’impliquent et apprennent ses crimes présumés, et ils ont beaucoup à dire à ce sujet », a récemment déclaré Falahee à TVLine, ajoutant que Connor sera« très inquiet pour Michaela »après que lui et son ami seront séparés en détention.

“Je peux dire qu’on leur propose des offres de plaidoyer. Que ce soit ou non le même accord de plaidoyer, je ne peux pas le dire », a-t-il ajouté. «Mais pour Connor, il a été celui du groupe qui a essayé de sortir, et cela ne s’est jamais produit. Et maintenant que tout s’écroule, il s’en sort très mal. »

Avez-vous hâte à la confrontation de Bowles avec Connor et Michaela? Déposez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur son casting.