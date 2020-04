Comment s’en tirer avec le récapitulatif du meurtre: Asher’s Killer Revealed – Season 6

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent Comment s’en tirer avec le meurtre récapituler ici.

Et j’étais là, pensant naïvement comment s’en tirer avec le meurtre ne pouvait plus me surprendre.

Je ne parle pas seulement de l’identité du tueur d’Asher Millstone, que nous avons apprise dans l’épisode de jeudi – même si je n’ai certainement pas prédit la personne qui brandissait ce poker de cheminée, non plus. Au contraire, j’ai été stupéfait que le meurtre ait révélé le coupable si tôt; avec quatre semaines restantes dans la dernière saison, j’ai supposé que la question persisterait encore un peu. Mais Pete Nowalk avait d’autres plans!

Commençons par les événements de «The Reckoning», qui ont semblé déclencher une guerre entre Annalize et ses anciens élèves.

LES OREILLES ONT | Éliminons le meurtrier d’Asher tôt: bien que j’étais convaincu que Gabriel avait offensé son ancien camarade de classe – et beaucoup d’entre vous le soupçonnaient aussi, avec Bonnie et Frank – il n’était qu’un témoin innocent du crime. Mais vous vous souvenez peut-être qu’au début de la saison, Murder a présenté un associé de Xavier Castillo qui 1) a prétendu être un invité Airbnb dans le bâtiment d’Annalise et 2) a coupé les freins de la voiture de Bonnie, provoquant l’accident qui l’a presque tuée. Et bien que cette associée ait semblé être une joueuse de fond pendant une grande partie de la saison, nous avons appris jeudi qu’elle était la responsable de la mort d’Asher – ce qui, je suppose, signifie que Xavier orchestrait le tout, comme Bonnie et Frank l’avaient théorisé. Mais plus là-dessus plus tard.

À travers une série de flashbacks, nous pouvons voir ce qui s’est passé après qu’Asher a offert à Gabriel 64000 $ pour son téléphone portable – et pour nous faire gagner du temps, décomposons ce qui s’est réellement passé cette nuit-là, malgré la façon dont cet épisode saute dans le temps et sert quelques harengs rouges. Tout d’abord, Gabriel remet son appareil – qui, notamment, semble être un deuxième téléphone qu’il possède – mais il s’arrête pour demander à Asher si Wes a tué Sam Keating par lui-même. Asher répond qu’il n’était pas là quand Sam est mort, mais il pense que Wes a dû avoir l’aide de quelqu’un. Gabriel, quant à lui, refuse d’accepter le chèque d’Asher parce qu’il pense qu’il est élevé, mais Asher le convainc de le garder en garantie jusqu’à ce qu’il récupère son téléphone.

Quand il est de retour dans son propre appartement, Asher appelle sa sœur (qui fait la fête à Atlantic City), révélant qu’il a dit clairement à ses amis qu’il s’agissait de la taupe. Il craint également que le FBI ne donne pas suite à leur accord, car Asher ne leur a donné aucune preuve impliquant les autres; Chloé essaie de le calmer et appelle une voiture pour venir le chercher. Pendant qu’il attend que son trajet arrive, Asher enregistre un message vidéo sur le téléphone de Gabriel que nous apprendrons plus tard est destiné à Connor, Oliver et Michaela. “Je ne suis pas désolé pour ce que j’ai fait”, confie Asher. «J’ai choisi ma famille. Et peut-être que cela fait de moi un schmuck ou un soft, mais je les aime. Et je vous aime aussi. » Il termine en implorant ses trois amis de faire la bonne chose et de se débrouiller par lui-même – et juste au moment où il est sur le point de leur envoyer la vidéo par courrier électronique, Asher frappe à sa porte.

Initialement, nous n’apprenons pas l’identité du mystérieux invité d’Asher, mais il est révélé à la fin de l’heure qu’il est l’associé de Xavier, avec qui Asher a clairement une sorte de relation de travail. “Où étiez-vous? Je t’ai appelé, 10 fois, comme ça, “dit Asher. Elle demande à Asher où il veut aller, et il répond qu’il aimerait rentrer chez sa mère. Elle accepte de l’emmener là-bas, et elle attendra qu’il lui rende le téléphone de Gabriel en premier – mais dès qu’Asher sort dans le couloir, la femme attrape le foyer de poker qu’elle avait caché, et elle tue Asher avec quelques coups mauvais.

Pendant ce temps, lorsque le meurtre d’Asher tombe en panne, Gabriel entend du bruit dans le couloir, notamment un bruit sourd et des protestations d’Asher. Gabriel se met sur le ventre pour jeter un coup d’œil à travers la fissure entre la porte de son appartement et le sol, et il regarde la vie d’Asher se terminer – et bien qu’il n’obtienne pas un bon aperçu du visage du tueur, il aperçoit les cheveux noirs d’une femme alors qu’elle descend les escaliers et quitte le bâtiment.

Maintenant, au début, Gabriel pense que c’est Laurel qui a tué Asher, surtout après avoir appris que Laurel vivait dans l’appartement d’Asher avant lui. Il en est si sûr, en fait, qu’il va au FBI pour partager que Laurel est le coupable. En entendant la théorie de Gabriel, l’agent Lanford appelle l’agent spécial Pollack, qui était la personne-ressource d’Asher au FBI… et, en fait, l’agent Pollack est le meurtrier d’Asher. (On ne sait toujours pas si Pollack est un agent légitime du FBI qui est venu travailler pour Xavier Castillo sur le côté, ou si c’est un copain Castillo à temps plein qui a d’une manière ou d’une autre infiltré le FBI. De toute façon, il me semble qu’Asher a pris le concert du FBI de Pollack à première vue, et il ne savait pas qu’elle travaillait avec les Castillos. Mais tout est possible, je suppose.)

Lorsque Pollack entre dans le bureau de Lanford, elle est un peu nerveuse d’entendre que Gabriel a peut-être posé les yeux sur le meurtrier d’Asher. Mais juste au moment où Gabriel semble pointer du doigt Laurel, il se rend compte que Pollack porte des boucles d’oreilles très distinctives, y compris un piercing au cartilage … et il se souvient avoir vu ces boucles d’oreilles exactes sur le tueur d’Asher en la regardant descendre les escaliers. . (Je vais choisir de suspendre mon incrédulité que Gabriel aurait jamais repéré les bijoux de quelqu’un à une distance aussi lointaine, tout en jetant un coup d’œil à travers une fissure dans la porte.) Gabriel a l’air stupéfait alors qu’il relie mentalement les points – et bien que nous ne voyions pas À la fin de sa conversation avec le FBI, il se rend chez Connor, Michaela et Oliver plus tard dans la journée pour partager qu’il sait qui a tué Asher. «C’était le FBI», révèle-t-il, les choquant tous les trois.

PEACHY KEATING | Pendant ce temps, Annalise a ses propres problèmes à résoudre. Après avoir été arrêtée au Mexique, elle est assignée à résidence aux États-Unis – bienvenue en quarantaine, professeur! – et sa mère, Ophelia, reste avec elle. Mais lors de sa mise en accusation une semaine plus tôt, Annalize avait simplement été accusée de possession d’une fausse carte d’identité et de faux passeports, ce qui semble suspect. Annalise est certaine qu’AUSA Montes cache son véritable cas contre Annalize derrière ces accusations fragiles, afin de la surprendre avec une multitude d’accusations plus substantielles au procès. À cette fin, Annalise dépose un projet de loi sur les détails – ou, comme Ophelia l’appelle, “ce projet de loi sur les particularités” – qui obligerait l’AUSA à annoncer à Annalize tous les frais supplémentaires qu’elle envisage de porter contre elle. Et Annalise gagne cette motion, car elle est Annalise.

Le lendemain, Annalise passe en revue les accusations à venir contre elle – y compris le meurtre au premier degré de Sam Keating. Annalize en déduit rapidement que Connor et Michaela doivent avoir conclu un accord, car il n’y a aucun moyen qu’Asher puisse à lui seul fournir au FBI des preuves convaincantes du meurtre de Sam. “Les petites chiennes ont tourné”, dit Annalize … mais elle insiste sur le fait qu’elle, Bonnie et Frank doivent jouer bien avec Michaela, Connor et Oliver pour le moment, et elle dit même à ses anciens élèves qu’elle ne les vendra pas, car alors elle ressemblera à une idiote pour les protéger toutes ces années. “Si nous ne pouvons pas nous faire confiance, qu’avons-nous?” dit-elle au trio, laissant entendre pas si subtilement qu’elle sait qu’ils l’ont déjà trahie.

Malheureusement, il pourrait y avoir un autre traître à ajouter à la liste d’Annalise, et c’est Nate. Lorsque Tegan prend une réunion avec AUSA Montes, essayant de faire abandonner certaines des charges d’Annalise avant le procès, Tegan se moque de l’accusation d’incendie criminel aggravé, car la maison d’Annalise n’a explosé qu’en raison d’une fuite de gaz il y a quelques saisons. C’est à ce moment-là que l’AUSA révèle que l’accusation d’incendie criminel ne fait pas référence à la maison du campus d’Annalise; il s’agit de l’incendie qui s’est déclaré dans sa maison d’enfance sur la rue Peachtree (dont nous savons déjà qu’elle a été déclenchée par la mère d’Annalise afin de tuer son oncle abusif sexuellement).

“Ils allèguent un modèle d’incendie criminel basé sur l’incendie qui a brûlé votre maison d’enfance”, a déclaré Tegan à Annalize, qui est plus préoccupée par la façon dont le FBI a même obtenu la coupure de presse sur l’incendie de Peachtree. Et c’est là que ça la frappe: La nuit du décollage d’Annalize pour le Mexique, Nate avait remis les fichiers que D.A. Denver avait l’habitude de les garder tous, ce qui comprenait l’article de presse sur l’incendie de Peachtree. À l’époque, il semblait que Nate n’avait pas remis ces fichiers au FBI … mais Annalize suppose maintenant qu’il a fait des copies des documents, qu’il a dû remettre au bureau. (Nous ne voyons aucune séquence flash-back de Nate faisant cela, mais nous savons qu’il avait déjà parlé au FBI, tout en recherchant la justice pour son père. Annalize pourrait donc avoir raison.)

Annalise révèle à Bonnie et Frank que Nate l’a probablement trahie, et Frank est prêt à mettre Nate dans un sac mortuaire juste là et là. Mais Annalise insiste sur le fait que Nate ne peut pas savoir qu’ils ont découvert son secret; elle dit même à Bonnie et Frank de sortir de Dodge et de se protéger, c’est exactement ce qu’Annalise a essayé de faire pour elle-même au Mexique. Mais ils refusent tous les deux l’offre: “Ça a toujours été nous trois”, rétorque Bonnie.

“Ils veulent venir après moi, m’appeler un pyromane?” Dit Annalise. “Eh bien, ils feraient mieux de se préparer, parce que nous allons brûler tous les derniers de ces enfoirés.” (Bonnie semble satisfaite de cette idée.) Et cet épisode répond à une autre grande question à propos d’Annalise: La nuit où elle est allée au Mexique, elle avait demandé à son chauffeur VIP Results d’arrêter la voiture pour qu’elle puisse revenir et faire venir Bonnie avec sa. Mais quand elle a frappé furieusement à la porte de Bonnie, Bonnie n’a pas répondu, car elle était allée à l’appartement d’Annalise pour lui faire savoir que Asher était la taupe. Au début, Annalize soupçonne Bonnie d’avoir tué Asher, car “vous avez découvert ce qu’il faisait, et je sais ce que vous avez fait auparavant”. Mais Bonnie répond en pleurant que ce n’était pas elle, et Annalize choisit de la croire. (Et c’est un soulagement de savoir qu’elle devrait!)

OK, ton tour. Qu’avez-vous pensé des grandes révélations de l’épisode? Aviez-vous soupçonné un associé de Xavier dans le meurtre d’Asher? Déposez vos réactions dans un commentaire ci-dessous!