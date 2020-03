Comment Soulja Boy gagne une somme folle d’argent à cause du coronavirus

Pendant des années, Soulja Boy a été l’un des rappeurs les plus populaires de l’industrie. Il est responsable de certains des plus gros jams de danse des années 2000, dont «Kiss Me Through the Phone», «Crank That (Soulja Boy)» et «Pretty Boy Swag».

Il est resté prolifique dans l’industrie de la musique pendant plus d’une décennie, et bien qu’il ait fait face à sa part de controverse, les fans aiment toujours sa musique.

Ces jours-ci, au milieu de la pandémie de COVID-19, Soulja Boy a trouvé un moyen tout à fait unique de gagner de l’argent – et il est totalement distinct de sa carrière musicale.

Comment Soulja Boy est-il entré dans la musique?

Soulja Boy est né DeAndre Cortez Way dans la ville animée de Chicago, Illinois. Jeune enfant, il a vécu dans plusieurs États différents, dont la Géorgie et, éventuellement, le Mississippi. Adolescent, Soulja Boy a commencé à écrire et à enregistrer des chansons, qu’il a ensuite téléchargées sur le site Web SoundClick.

Lorsque les auditeurs ont commencé à découvrir sa musique, et avec les commentaires devenant extrêmement positifs, Soulja Boy a créé des comptes sur d’autres sites de streaming, y compris YouTube et Myspace.

À l’été 2007, le premier single de Soulja Boy, «Crank That» a frappé les ondes. Il est rapidement devenu la chanson de l’été et en tête des charts aux États-Unis.

Au cours des années suivantes, Soulja Boy a poursuivi sa montée en puissance et a travaillé avec des artistes de renom tels que MC Hammer et Sammie. Alors que sa star montait, Soulja Boy a commencé à explorer ses talents de producteur de disques, travaillant sur des projets avec Nicki Minaj, Beyoncé et Diddy.

Pourquoi Soulja Boy est-il le plus connu?

Au cours des dernières années, Soulja Boy a fait les gros titres de nombreuses choses en plus de sa musique. Il a organisé une ligne de mode et a même essayé de jouer. Fin 2018, Soulja Boy a sorti sa propre console de jeu vidéo, appelée SouljaGame.

Dès le début, le lancement du produit a été embourbé dans la controverse. Beaucoup ont fait des comparaisons entre la conception de sa console et celle de celle produite par Nintendo et Sega. Non seulement la console a été critiquée de manière critique, mais elle a finalement été considérée comme une arnaque d’autres conceptions et la console d’origine a finalement été retirée.

Soulja Boy est également connu pour ses querelles avec plusieurs autres artistes bien connus, y compris un boeuf de longue date avec Chris Brown. À la fin de 2017, Soulja Boy a admis qu’il se disputait trop avec d’autres artistes et que sa mère ne serait pas fière de la façon dont il avait agi.

La société de savon de Soulja Boy se porte très bien

Soulja Boy se concentre moins sur la musique ces jours-ci que sur le maintien à flot de son activité secondaire. Alors que de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à la suite de la pandémie de COVID-19, Soulja Boy’s prospère.

Tel que rapporté par PageSix, Soulja Boy a récemment investi dans une entreprise appelée The Soap Shop, qui vend des savons pour les mains, du détergent à vaisselle et une gamme d’autres produits de nettoyage. Alors que les gens se dépêchaient de garder leurs maisons et leurs environs parfaitement aseptisés pour minimiser le risque de contagion au COVID-19, The Soap Shop aurait vu une augmentation de 3 000% de ses activités.

S’il ne fait aucun doute que Soulja Boy «nettoie» avec l’argent supplémentaire que l’entreprise génère, il est également socialement conscient. The Soap Shop investit dans plusieurs organisations caritatives, dont la propre association à but non lucratif de Soulja Boy, Bubbles for Cash.

On ne sait pas combien de temps la crise des coronavirus pourrait continuer, mais tant que cela se produira, les gens continueront probablement à acheter du savon et des désinfectants aussi vite que les entreprises peuvent les garder en stock – ce qui signifie que Soulja Boy pourrait sortir de l’autre côté homme beaucoup plus riche.