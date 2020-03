Comment Thalia! Augmentez vos hanches et réduisez votre taille avec ces exercices pratiques

Il existe de nombreuses possibilités pour augmenter vos hanches et ressembler à une taille de guêpe.

6 mars 2020

La plupart des femmes veulent réduire la hanche tandis que d’autres doivent l’augmenter, en fait, il existe des exercices qui aident à agrandir la hanche et à réduire la taille en même temps.

Exercices qui augmentent les hanches et réduisent la taille

Faites attention et découvrez comment le faire.

Lifting des hanches

Cet exercice est extrêmement facile à faire, pour cela vous devez vous placer sur le dos avec les jambes pliées et les bras sur les côtés. Ensuite, soulevez la hanche et maintenez la tension dans les hanches et l’abdomen. Pour un meilleur résultat, effectuez ce mouvement de 10 répétitions de 4 séries.

Yoga

Le yoga vous aide non seulement à méditer, mais également à élargir vos hanches et à durcir le dos de votre corps.

Les postures qui vous favorisent sont l’arbre, la grue, la colombe et le corbeau.

Squats

Cet exercice est idéal pour tonifier votre peau et définir vos hanches, en plus de renforcer les tendons et les ligaments de vos jambes, il réduit également la graisse. De plus, cet entraînement vous permet d’avoir plus d’équilibre, de mobilité et de force.