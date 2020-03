Comment «The Invisible Man» explore un problème mortel et invisible

The Invisible Man n’est pas un parfait inconnu du monde des films d’horreur. L’étrange méchant invisible a hanté l’écran argenté avec d’autres monstres universels, comme Frankenstein et The Wolf Man. Basé sur le roman de science-fiction de H.G. Wells, The Invisible Man a reçu une pléthore de remakes et de redémarrages. De son classique original de film monstre universel de 1933 à son remake contemporain Hollow Man avec Kevin Bacon, l’histoire du méchant Invisible Man a été explorée maintes et maintes fois. Néanmoins, le regard du réalisateur Leigh Whannell sur un classique de l’horreur hollywoodien est encore une autre tournure d’un conte que nous avons tous entendu auparavant, mais d’une manière que nous n’avons jamais vue, cela pourrait être plus terrifiant que n’importe lequel des films précédents.

Plutôt qu’une adaptation basique page à écran du célèbre roman d’horreur de Wells, Whannell adopte une approche très contemporaine avec son redémarrage de The Invisible Man, accordant au film un ton contemporain et le centrant autour d’un très mortel, réel et pourtant souvent invisible, problème au sein de notre société.

Le film suit une jeune femme nommée Cecilia Kass, interprétée par Elisabeth Moss de The Handmaid’s Tale. Après avoir échappé à peine à son copain abusif et riche Adrian Griffin, interprété par Oliver Jackson-Cohen de The Haunting of Hill House, Cecilia apprend qu’elle n’est toujours pas entièrement libre. Après avoir appris qu’Adrian est morte par suicide, Cecilia se rend vite compte qu’il a trouvé une nouvelle façon de la tourmenter au-delà de la tombe: en apprenant à devenir invisible grâce à l’utilisation de technologies de pointe. “[Adrian] a dit que partout où j’allais, il me trouverait, marcherait jusqu’à moi et je ne serais pas en mesure de le voir », prévient Cecilia ses amis dans la bande-annonce du film.

L’homme invisible s’abstient de montrer la violence physique à l’écran, se concentrant plutôt sur les conséquences psychologiques avec lesquelles Cecilia est obligée de vivre après avoir échappé à son agresseur. Dans les films et les émissions de télévision, nous avons déjà vu de la violence physique à plusieurs reprises », a déclaré Whannell dans une interview avec Time. «Mais je sentais que je n’avais pas autant vu la violence émotionnelle et la manipulation.» Afin de créer un regard viscéral sur la violence domestique avec un sens du réalisme, Whannell s’est plongé dans des endroits sombres pour mieux comprendre ce que c’est que de survivre à une relation abusive.

Whannell a fait des recherches approfondies sur le sujet de la violence domestique, en interviewant deux conseillers en violence domestique d’un centre de prévention à Los Angeles, en Californie. Les histoires qu’il a entendues étaient si déchirantes et incroyables, jouant un rôle central dans la formation du personnage de Cecilia. Dans une histoire, la partenaire d’une femme a verrouillé le réfrigérateur pour contrôler quand elle pouvait manger », a déclaré Whannell. «Seulement, il avait la combinaison à la serrure. J’ai été tellement choqué par cela. ” Il a ensuite incorporé des éléments de la façon dont les agresseurs domestiques tentent de contrôler leurs partenaires dans The Invisible Man. Alors qu’un comportement abusif moins évident, comme l’éclairage au gaz, est moins visible que les cicatrices et les ecchymoses, le film explore les dommages et les retombées d’une manière qui est absolument effrayante.

Par exemple, alors que son ex continue de la torturer, Cecilia essaie désespérément de savoir ce qui se passe chez ses amis et sa famille, mais aucun d’entre eux ne la croit. D’une part, isoler un individu de sa famille, de ses amis et d’autres pairs est un moyen particulièrement furtif pour les agresseurs d’arracher les systèmes de soutien de leurs victimes, garantissant ainsi que les victimes resteront vulnérables. L’isolement est l’un des premiers signes d’une relation abusive. En allumant Cecilia au point que d’autres personnes dans sa vie remettent en question sa santé mentale, Adrian oblige progressivement Cecilia à devenir plus vulnérable d’elle-même.

D’un autre côté, The Invisible Man explore le piège «a-t-il dit, dit-elle» où les survivants de violences domestiques et sexuelles ne sont pas crus, ou du moins ne sont pas pris au sérieux, un phénomène social discuté fréquemment lors du mouvement #MeToo . Cecilia est très seule dans sa lutte contre son agresseur invisible parce qu’elle est tombée dans un piège très réaliste dans lequel se trouvent de nombreux autres survivants de violence domestique: le «il a dit, elle a dit» un piège de doute. “Même en tant que femmes, nous pouvons être rapides à juger et à dire:” Pourquoi reste-t-elle? “”, A déclaré Elisabeth Moss dans une interview avec Time. “‘S’il la frappe ou la abuse émotionnellement ou si la relation est toxique, pourquoi ne sort-elle pas?’ Et en tant que victime, cela vous donne l’impression que vous ne pouvez pas en parler, comme si vous n’avez pas de endroit sûr où aller. ”

Même si The Invisible Man est une œuvre de fiction, la réalité de la violence domestique et ses horribles conséquences sont un problème très réel qui est incroyablement répandu, mais si calme et si… invisible. On estime que la violence domestique affecte 10 millions de personnes chaque année et pourtant, seulement 900 000 à 3 000 000 de cas sont signalés chaque année.

“[The Invisible Man] fait un travail admirable pour nous ramener à une époque où un film d’horreur pouvait réellement signifier quelque chose », a déclaré Owen Gleibermann dans sa critique du film sur Variety. The Invisible Man Le film a été acclamé par la critique au box-office lors du week-end d’ouverture de The Invisible Man. Le film a dépassé le box-office lors de son week-end d’ouverture, totalisant 28,9 millions de dollars au pays. Dans l’ensemble, le film a rapporté 122,7 millions de dollars au box-office international.

L’un des points forts du film a été la performance d’Elisabeth Moss, qui a porté le film avec sa performance émotionnellement évocatrice. La performance de Moss est vraiment le cœur émotionnel de The Invisible Man. “…tandis que [Moss’] l’agonie peut être troublante, elle est encore plus effrayante quand ses pleurs s’arrêtent et cette demoiselle de film d’horreur en détresse devient une menace. » Manohla Dargis a écrit dans le New York Times. Moss n’est pas étranger à fournir des performances brutes après des performances brutes, à tel point que Vulture a qualifié la starlette d ‘«impératrice de la panne à l’écran».

«Jumeler Blumhouse, le maître sans équivoque de ce genre de thriller d’horreur, avec l’incroyable vision de Leigh Whannell a conduit au grand succès de nos débuts de The Invisible Man ce week-end. Le casting de l’extraordinairement talentueuse Elisabeth Moss élève ce film, le public et les critiques répondant à sa performance avec beaucoup d’enthousiasme. » a déclaré Jim Orr, président de Domestic Theatrical Distribution chez Universal Pictures, “C’est un excellent début pour la nouvelle direction de l’héritage d’Universal Classic Monster.”

L’héritage de l’Homme Invisible se poursuivra et se transformera alors que l’actrice Elizabeth Banks prendra la tête d’une prochaine réimagination du film de 1940 The Invisible Woman. Bien que la direction que Banks envisage de prendre pour cette réimagination ne soit pas entièrement connue, pour l’instant, grâce à la direction de Whannell et à la performance de Moss, le public peut apprécier que The Invisible Man est plus qu’un simple récit; c’est une adaptation contemporaine révélant une histoire d’horreur qui n’est pas trop éloignée de la réalité.

