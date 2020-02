Comment trouver les cinq couples de la saison 10 sur les réseaux sociaux?

Lifetime’s Married at First Sight La saison 10 présente cinq couples pour la toute première fois. Il y a beaucoup de drame alors que les paires expertes affrontent le défi du mariage ensemble après s’être rencontrées en parfaites inconnues.

Maintenant que la saison 10 est bien entamée, ce sont les cinq couples que les fans de Marié à la première vue ont suivis jusqu’à présent, ainsi que leurs réseaux sociaux si vous espérez les suivre hors écran ainsi que sur.

Katie Conrad | MAFS Lifetime via Instagram

Brandon Reid et Taylor Dunklin

Brandon Reid et Taylor Dunklin sont le couple parfait pour la saison 10, car les médias sociaux ont été une source de discorde pour eux dès leur lune de miel.

Brandon a déclaré à Taylor qu’il n’aimait pas les «femmes» qui passaient trop de temps sur Instagram ou qui avaient «de grands suivis sur les réseaux sociaux», suggérant qu’elles ne voulaient que «l’attention». Taylor, quant à lui, pensait que sa nourriture et ses photos de voyage étaient inoffensives.

Global,

ce couple a eu du mal dès le début de Marié à première vue

Saison 10. Brandon a eu du mal à filmer et a même discuté avec Lifetime

producteurs, tandis que Taylor pensait qu’il était souvent «abrasif et très grossier».

Instagram de Taylor: @marietaylorxo

Austin Hurd et Jessica Studer

De nombreux fans de Married at First Sight pensent que Jessica Studer et Austin Hurd seront la grande réussite de la saison 10. Les deux trentenaires se décrivent comme des “bizarres maladroits” qui espèrent fonder une famille assez rapidement.

Jessica et Austin sont devenues intimes au début de leur lune de miel et ont semblé réussir de toutes les manières possibles. Pourtant, des problèmes pourraient se profiler pour l’heureux couple si les membres de leur famille impliqués (peut-être trop impliqués) gênent leur union.

Instagram d’Austin: @ ahurd103

Katie Conrad et Derek Sherman

Bien que Katie Conrad ait pu avoir une petite panne peu de temps avant d’épouser Derek Sherman à la première vue après qu’un ex l’a contactée à l’improviste, le couple est rapidement devenu une favorite des fans parmi les téléspectateurs de Marié à la première vue. Ils se considéraient si semblables, ils se demandaient parfois s’ils étaient la «même personne». Katie et Derek étaient également physiquement attirés l’un par l’autre et avaient une excellente chimie pendant leur lune de miel.

Encore,

il pourrait y avoir des ennuis au paradis. Derek n’a jamais été amoureux auparavant, ce qui

incite Katie à se demander s’il est vraiment prêt à prendre un engagement à long terme. Et

il y a toujours le problème des ex-petits amis à régler après la lune de miel.

Katie’s

Instagram: @katieecon

Derek’s

Twitter: @Drockingsherm

Instagram de Derek: @drockingsherm

Meka Jones et Michael Watson

Michael Watson et Meka Jones ont eu un début difficile sur Marié à la première vue. Le couple a en fait passé plus de leur lune de miel au Panama dans des pièces séparées après s’être disputé dans l’avion sur le sexe. Meka croyait qu’on ne pouvait pas faire confiance à Michael après qu’il, selon elle, lui ait donné un ultimatum pour des relations sexuelles de lune de miel.

Alors que Meka et Michael ont finalement corrigé les choses après quelques jours, leur mariage n’a certainement pas été tout sauf rocheux sur la saison 10 jusqu’à présent.

Meka’s

Instagram: @_solobliss

Instagram de Mike: @ mike2130

Mindy Shiben et Zach Justice

Zach Justice a déclaré à Mindy Shiben qu’il n’était pas physiquement attiré par elle peu de temps après leur mariage, ce qui en faisait une lune de miel incroyablement maladroite. L’entraîneur personnel et le mannequin semblaient ultra confiants, peut-être un peu trop confiants, dans son apparence, et ont dit qu’il devait travailler sur la «construction» et la «recherche» d’une attraction pour Mindy avant de pouvoir devenir intime avec elle.

Sur

En plus du manque d’attrait de Zach pour sa femme, Mindy a récemment traversé deux

tragédies (la mort de sa sœur et une fausse couche soudaine), qui ont rendu certains fans

me demande si elle était prête à apparaître sur la télé-réalité.

Zach’s

Instagram: @thecasualathlete

Zach’s

Twitter: @thejusticemodel

Mindy’s

Instagram: @mindy_shiben