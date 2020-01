Comment un régime de cookies a aidé Snooki à perdre du poids

Nicole «Snooki» Polizzi est l’une des icônes de télé-réalité les plus connues. Elle est devenue célèbre à la fin des années 2000 en tant que vedette de la côte de Jersey MTV.

De nos jours, Snooki n’est plus la même personne qu’elle était à l’époque. Non seulement elle a des choses différentes dans sa vie, mais de nombreux fans remarquent également qu’elle a perdu beaucoup de poids.

Les régimes des célébrités ont tendance à être très restrictifs, bien que Snooki ait réussi à en trouver un qui lui permette de déguster des biscuits sucrés. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont Snooki a perdu quelques kilos et sur ce qu’elle a fait d’autre pour maintenir la perte de poids.

Snooki a mangé plusieurs biscuits et un repas par jour

Nicole «Snooki» Polizzi | Jamie McCarthy / .

En 2010, Snooki a révélé qu’elle perdait du poids avec le Cookie Diet, un plan alimentaire développé par le Dr Sanford Siegal.

Le régime alimentaire consiste à manger neuf biscuits spécialement préparés tout au long de la journée, puis un repas sain pour le dîner. Selon le site Web de Cookie Diet, l’objectif est de consommer 500 calories provenant des cookies, puis 500 à 700 de plus lors du dernier repas. Cela ajoute de 1 000 à 1 200 calories en apport calorique quotidien.

“En fait, j’ai remarqué que des célébrités prenaient le régime alimentaire des biscuits du Dr Siegal et je pensais:” Cela doit fonctionner “”, a déclaré Snooki à Access Hollywood. «Je mange six biscuits par jour, puis j’ai comme du poulet pour le dîner ou du poisson.»

Le régime aurait apparemment très bien fonctionné pour Snooki, et la star de la réalité a même fait participer sa mère.

Snooki souffrait d’anorexie quand elle était plus jeune

Snooki a été ouverte sur sa lutte contre l’anorexie lorsqu’elle était plus jeune. En 2013, Snooki a partagé sur Dancing With the Stars qu’elle avait l’habitude d’être une pom-pom girl au lycée, et elle avait souvent l’impression qu’elle devait rivaliser avec ses coéquipiers plus minces.

“Le cheerleading était ma vie au lycée, mais ce n’était pas toujours facile pour moi”, a déclaré Snooki. «Il y avait ces petites filles qui arrivaient, comme des étudiants de première année, qui pesaient littéralement, comme 70 livres. Et j’étais, genre, ma place de pilote va être emportée. J’ai donc fini par mourir de faim. J’ai commencé à manger une salade par jour, et puis c’est devenu, comme, un cracker par jour, et puis c’est devenu juste un raisin par jour. Et puis juste ne pas manger du tout pendant trois jours. Ce fut un très, très mauvais moment pour moi. »

Snooki fait la promotion d’une alimentation saine et de l’entraînement

De nos jours, Snooki n’est plus un partisan de la diète des cookies ou de se priver de faim pour un corps idéal.

En 2016, Snooki a partagé qu’elle avait commencé à se concentrer beaucoup sur la santé et le bien-être plutôt que d’être maigre. En conséquence, elle a décidé de changer son mode de vie pour inclure beaucoup d’aliments sains tout au long de la journée et des entraînements qui lui permettront de rester en forme et forte.

Snooki a déclaré dans une interview à The Cut: «Tout le monde est maigre. Tout le monde devrait s’entraîner pour être fort… Je veux des abdos, des biceps et de grosses jambes musclées, c’est mon objectif… Depuis que je suis devenue maman et que j’ai vu toutes ces mamans fortes et en forme au gymnase, c’était inspirant. Skinny n’est plus vraiment “dedans”. “

En fait, Snooki a également publié un livre intitulé Strong Is the New Sexy: My Kickass Story on Getting My “Formula for Fierce”, où elle est entrée dans les détails sur la façon dont elle a transformé sa vie et son corps.

Ce que Snooki a fait ces jours-ci

En 2014, Snooki a fait le lien avec Jionni LaValle, et le couple a trois enfants: Lorenzo (né en 2012), Giovanna (né en 2014) et Angelo (né en 2019).

Depuis 2018, Snooki participe également à l’émission de retrouvailles Jersey Shore: Family Vacation. Cependant, Snooki a annoncé en 2018 qu’elle quittait la série car elle n’était plus représentative de son style de vie.