Comment une chanson de John Lennon a inspiré «The Shining» de Stephen King

John Lennon était un auteur-compositeur-interprète qui avait une énorme influence. Certains genres comme la musique psychédélique et avant-gardiste ne seraient pas les mêmes sans lui. Étonnamment, son influence s’est également étendue au chef-d’œuvre du romancier d’horreur Stephen King, The Shining.

The Shining reste l’un des livres les plus acclamés de King. Le titre du livre fait référence aux capacités psychiques partagées par certains de ses personnages. Le terme a été, de manière choquante, inspiré par le tube de John “Instant Karma!”

Jack Nicholson dans l'adaptation cinématographique de The Shining de Stephen King, un livre inspiré d'une chanson de John Lennon

Les paroles qui ont inspiré un classique de l’horreur

En tant qu’artiste solo, John a souvent fait de la musique non conventionnelle. “Karma instantané!” est l’une de ses chansons solo accessibles, c’est probablement pourquoi il est devenu un tel succès. Une partie de son attrait réside dans son refrain accrocheur de “Nous brillons tous!”

Quand John a écrit cette chanson, il y avait de fortes chances qu’il ne pense pas aux romans d’horreur. D’un autre côté, King écoutait de la musique lorsqu’il écrivait ses livres. “Karma instantané!” a réussi à exercer une influence considérable sur The Shining. Le refrain de la chanson a inspiré le concept de «briller» qui occupe une place si importante dans le roman. D’une certaine manière, l’idée que “Instant Karma!” inspiré un roman d’horreur a du sens, car c’est une chanson avec des paroles inquiétantes.

"Instant Karma!", Un morceau classique de John Lennon crédité à Lennon / Ono avec le Plastic Ono Band

Notamment, le livre a changé de titre au cours du processus de création. King voulait à l’origine donner au livre un titre très similaire – The Shiner. Cependant, quelqu’un lui a fait remarquer que le terme «shiner» est parfois utilisé comme insulte aux Noirs. Par conséquent, King a décidé de changer le titre du livre. Quel que soit le titre final du livre, l’idée ultime est venue de la chanson de John.

La référence de John Lennon dans la suite de “The Shining”

Malheureusement, aucune référence à «Instant Karma!», John ou les Beatles ne se trouve dans la célèbre adaptation cinématographique de Shining de Stanley Kubrick. Cependant, la franchise The Shining ne s’arrête pas là. King suivra finalement The Shining avec une suite: Doctor Sleep.

King est connu pour faire référence à ses travaux antérieurs dans ses romans. Ces références servent de petits œufs de Pâques à ses fans. Il y a une référence aux Beatles dans Doctor Sleep qui peut doubler comme référence à l’origine de The Shining.

Le livre de Stephen King, Doctor Sleep, contient également une référence à une chanson écrite par John Lennon

Danny Torrence, un personnage majeur de The Shining, traverse plus de mésaventures fantomatiques dans Doctor Sleep. À un moment donné, il entend quelqu’un jouer la chanson des Beatles “Not a Second Time”. La blague ici n’est pas subtile. Danny a déjà été attaqué par des fantômes et ne veut pas en faire l’expérience une deuxième fois, donc l’utilisation de la chanson “Not a Second Time” reflète ses émotions.

À un autre niveau, cette référence aux Beatles pourrait être une tentative de tout ramener à la maison. The Shining a été inspiré par une chanson écrite par John, c’est peut-être pourquoi King a décidé de faire référence à une autre chanson de John dans Doctor Sleep. Blague intérieure intelligente ou simple coïncidence? Tu décides!

