Comment utiliser un oreiller et une ceinture pour en faire la meilleure robe de soirée?

En ces temps d’ennui, plusieurs célébrités ont lancé un défi inhabituel mais amusant et original: le #PillowChallenge. Votre oreiller peut être votre meilleure tenue. Apprenez!

11 avril 2020

Quand on croyait qu’il ne pouvait pas y avoir plus de défis que celui du papier toilette, celui du roll up, celui des chaussures abstraites, à cette époque est venu un nouveau détournement de la main d’un look nouveau: le Défi oreiller.

C’est une robe dangereuse faite de coussins. C’est vrai: votre nouvelle robe de soirée pour après ces moments est à portée de main. Surprenez-vous!

Peu importe que ce soit en plume, canapé ou lit, carré ou lisse, il suffit qu’il soit de taille moyenne et que vous ayez une ceinture.

Maintenant, pour le faire, couvrez d’abord l’avant de votre corps avec l’oreiller, mettez la taille de votre guêpe sous tension, gardez votre visage sérieux et posez de préférence sans vous retourner.

Comment participer au #PillowChallenge?

Pouvez-vous faire autrement? Bien sûr! L’idée est de s’amuser et d’innover, même si nous ne serions pas surpris si c’est le prochain «cri de mode» dès que nous aurons fini ces semaines. Ce serait fou!

.