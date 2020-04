Comment voir Ambulante à la maison?

Mexico.- Le festival du film documentaire, qui célèbre en 2020 sa 15e édition, s’adapte aux nouvelles circonstances mondiales et présente le programme Sans-abri.

Ce midi ses fondateurs Diego Luna et Gael García Bernal, s’est réuni lors d’une conférence de presse virtuelle avec le directeur Paulina Suarez, qui a été diffusé en direct sur le profil Facebook d’Ambulante.

Ils ont annoncé le programme du festival du documentaire en ligne, Ambulante en Casa, à partir du 29 avril et jusqu’au 28 mai.

“Après avoir reçu le shok de reporter sa quinzième édition à cause de la pandémie, et n’ayant pas pu sortir pour fêter ses 15 ans, l’équipe Ambulante s’est réinventée, car les circonstances ont changé mais pas la réflexion.”

Cela a été expliqué par Diego Luna lors de la conférence de presse virtuelle au cours de laquelle il a ajouté que bien qu’il existe une grande offre de streaming et de téléchargements gratuits, la réunion, le débat et la discussion font défaut, et c’est ce qu’Ambulante en Casa propose.

“Chaque soir, un documentaire sortira à minuit et ce jour-là, à neuf heures du soir, il y aura une session de discussion avec des invités spéciaux pour chaque documentaire, ce qui est recherché, c’est l’interaction avec le public et l’ensemble de la communauté du festival” .

C’est aussi l’occasion de toucher de nouveaux publics, dans un accompagnement dans ces moments confinants et de ne pas oublier le monde, ce monde qui a été mis en attente, car les thèmes d’il y a un mois sont toujours le thème, pensa Luna.

https://www.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/videos/238369130741740

https://www.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/videos/238369130741740

https://www.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/videos/238369130741740/

Vous pouvez donc voir les documentaires

Les films Ambulante en Casa sortiront tous les jours à 00h00. (CDT) dans www.ambulante.org et ils ne seront disponibles que pendant 24 heures pour un millier d’utilisateurs en République mexicaine.

Des événements en direct auront lieu tous les jours à 21 h 00. (CDT) sur la même plateforme et sur les réseaux sociaux d’Ambulante, Facebook et YouTube et sera accessible au public du monde entier.

De plus, les jeudis et samedis à midi, des rencontres thématiques seront organisées avec des cinéastes, des experts et des invités spéciaux afin de générer, avec le public, des discussions sur le documentaire, l’actualité et nos différentes réalités.

«Depuis quinze ans, Ambulante parcourt des milliers de kilomètres au Mexique avec une intention centrale: celle de créer une rencontre passionnante et significative entre le cinéma documentaire et son public. Cette intention imprègne Ambulante en Casa; Les événements en direct sont une composante essentielle du festival, pour lequel nous espérons que le public nous accompagnera de partout dans le monde ».

Cela a souligné Paulina Suárez, directrice générale d’Ambulante.

Le programme Ambulante en Casa comprend 66 films de 25 pays. Parmi eux, des titres programmés lors de la quinzième édition de la tournée documentaire Ambulante, ainsi que des films attachants des années précédentes des différentes sections du festival.

Tous les films seront accessibles gratuitement à partir de différents appareils connectés à Internet (téléphone portable, tablette ou ordinateur).

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Ambulante fête ses XV ans générant des changements à travers le cinéma

25 titres de la production mexicaine se détachent, dont onze sont des premières mondiales: Yermo (Dir. Everardo González), Negra (Dir. Medhin Tewolde), Le bonheur dans lequel je vis (Dir. Carlos Morales), Lupita. Que la terre tremble (Dir. Mónica Wise Robles), entre autres.