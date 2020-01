Comment voir le patrimoine culturel menacé par la crise climatique?

Lorsqu’ils regardent un film des empires égyptiens, lorsqu’ils examinent un livre d’histoire de la Grèce antique, de l’empire romain, ottoman ou mongol, ou lorsqu’ils ont vu des reconstitutions des grandes pyramides aztèques, mayas ou incas, Ne leur arrive-t-il pas qu’ils aimeraient pouvoir visiter ces endroits comme ils ont jadis regardé de leur mieux? Malheureusement, le temps prend tout, y compris les grands monuments culturels qui ont forgé notre histoire en tant qu’espèce et il n’y a aucun moyen d’y accéder. Mais c’est fini …

Google, dans le cadre d’une alliance avec CyArk et ICOMOS, a présenté la collection Heritage on the Edge – Héritage à risque. Une initiative qui gardera en ligne une base de données avec des expériences qui permettront d’explorer plus de 50 lieux et trésors historiques du monde entier, aujourd’hui menacés. Certains des endroits que vous pouvez traverser sont le port de Kilwa Kisiwani en Tanzanie, la mosquée aux neuf dômes au Bangladesh et le château d’Édimbourg en Écosse, tous menacés de disparition en raison du changement climatique.

Vous pensez, qu’est-ce que le changement climatique a à voir avec la disparition de ces monuments historiques? Et ils ont raison. Normalement, lorsque nous pensons aux principales conséquences du changement climatique sur la planète, nous parlons généralement de la désertification des sols, de la perte de biodiversité, du froid et de la chaleur extrêmes, des inondations et des sécheresses. Quelque chose qui est extrêmement important, mais il y a aussi des dommages moins visibles qui sont sur le point de nuire à notre patrimoine humain.

Par exemple, alors que le niveau de l’océan monte grâce à la déglaciation, les falaises où le célèbre Moái, sur l’île de Pâques, risquent de s’effondrer et de faire disparaître ces gigantesques faces de pierre volcanique. Ou que Chan Chan, l’ancienne capitale du royaume Chimú au Pérou, est emportée par l’augmentation des précipitations et des tempêtes qui endommagent la région. Ce ne sont que deux exemples de tout ce qui existe.

Heritage on the Edge est une exposition incroyable. Celui qui ne pouvait exister que dans le monde numérique. Quelques clics suffisent pour accéder à certains des endroits les plus historiques de la planète. L’exposition comprend des histoires de pertes, mais aussi d’espoir et de résilience. C’est en quelque sorte aussi un avertissement et un appel à l’action.

Google, CyArk et ICOMOS ont compris l’importance de préserver ces lieux au format numérique pour garantir leur éternité, mais beaucoup plus important que cela, Ils ont compris qu’il est préférable de les avoir dans la vie physique, et qu’il est urgent de sensibiliser face à la crise climatique. Vous pouvez découvrir cette étonnante collection Heritage on the edge dans Google Arts & Culture. C’est un voyage à ne pas manquer.