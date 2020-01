Comment ‘WandaVision’ et d’autres émissions Disney + Marvel façonneront la suite

Après les événements dans Avengers: Fin de partie, de nombreux fans considèrent le capitaine Marvel de Brie Larson comme le super-héros le plus puissant de l’univers cinématographique Marvel. Après tout, le président de Marvel, Kevin Feige, l’a déjà admis. Mais avec le studio entamant la phase 4 du MCU, Feige a récemment fait marche arrière et a révélé qu’il y avait un autre personnage plus puissant que Captain Marvel, et le prochain spectacle de ce personnage jouera un rôle important dans la formation de Captain Marvel 2.

Le capitaine Marvel elle-même Brie Larson | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

C’est le héros le plus puissant du MCU

Les héros les plus puissants de la Terre n’ont pas réussi à arrêter Thanos (Josh Brolin)

d’avoir anéanti la moitié de la vie dans l’univers dans Avengers: Infinity War. Mais après les débuts de Brie Larson dans Captain Marvel, les fans cherchaient

hâte de voir Carol Danvers affronter le plus grand méchant du MCU.

Dans Endgame, cependant, Marvel a gardé le capitaine Marvel hors de vue pendant la majorité du film. Cela a été fait parce qu’elle était tout simplement trop puissante et aurait pu éliminer Thanos sans l’aide de personne.

S’il ne fait aucun doute que Captain Marvel est très fort,

Feige a récemment révélé qu’il existe un autre héros encore plus puissant

que Carol. Selon nous

Got This Covered, Feige a fait valoir que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen),

alias Scarlet Witch, est en fait le héros le plus puissant du MCU.

“Eh bien, je pense que c’est intéressant si vous regardez Fin du jeu, Wanda Maximoff allait

tuez Thanos. S’il ne l’avait pas désespérément, c’était aussi effrayé que je l’ai vu Thanos,

et s’il n’avait pas dit: «Décimez toute mon équipe pour l’éloigner de moi», je pense

elle l’aurait fait », a-t-il expliqué.

Scarlet Witch fait partie du MCU depuis qu’elle

débuts dans The Avengers. Mais les studios Marvel

n’a jamais présenté sa gamme complète de puissance jusqu’à Fin du jeu.

Un regard sur ‘WandaVision’

Au fil des ans, Scarlet Witch a joué un rôle de soutien

dans la franchise Avengers. Mais ça

est sur le point de changer avec l’arrivée de son nouveau spectacle, WandaVision, sur Disney +.

Les fans de Marvel ont eu un avant-goût du pouvoir de Wanda dans Endgame, mais nous devrions en voir beaucoup plus dans la prochaine série. En fait, Kevin Feige a récemment révélé que le spectacle mettra en valeur la gamme complète de puissance de Wanda, ainsi que la présentation de son surnom de bande dessinée, Scarlet Witch.

Cela dit, on ne sait pas sur quoi portera la série ou

le rôle que jouera Vision (Paul Bettany). Vision a été tuée dans Infinity War après que Thanos a supprimé le

Mind Stone de sa tête.

Nous ne savons pas comment Marvel ramène Vision dans le monde

plier, mais il devrait revenir compte tenu de la façon dont son nom est dans le titre.

Néanmoins, il sera intéressant de voir Scarlet Witch explorer son plein potentiel.

Quand Marvel sortira-t-elle «Captain Marvel 2»?

Le capitaine Marvel était

un succès majeur au box-office, rapportant bien plus d’un milliard de dollars dans le monde

la vente de billets. Marvel a confirmé qu’une suite est en cours, bien que peu

des détails sont apparus.

Le studio n’a pas annoncé de date de sortie pour le film, ce qui signifie probablement qu’il ne sera pas ouvert dans les salles avant la fin de la phase 4. Cela met la première du film quelque part après 2021, la même année, Black Panther 2 devrait sortir.

En ce qui concerne l’histoire, il y a des rumeurs selon lesquelles Marvel

veut explorer quelque chose avec les Kree. Cela pourrait prendre la forme de

une invasion Kree, bien que rien ne soit gravé dans le marbre.

Marvel développe toujours le projet, il y a donc beaucoup

de temps pour les changements. Même Larson n’a aucune idée du moment où la production commencera, donc

on ne sait pas quelle direction prendra le studio.

Pourquoi les émissions Disney + de Marvel sont importantes pour «Captain Marvel 2»

En attendant d’en savoir plus sur Captain Marvel 2, Marvel se prépare à publier une série d’émissions de télévision sur Disney +. Cela comprend le WandaVision susmentionné, ainsi que Hawkeye, Falcon et le soldat d’hiver, Loki, Mme Marvel, Et si…?, Moon Knight et She-Hulk.

Marvel a déjà révélé qu’il y aurait des croisements

entre les émissions Disney + et le MCU, et les choses qui se passent sur le petit

les écrans affecteront les événements dans les films.

WandaVision, par exemple, devrait jouer un rôle dans tout ce qui se passe dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ainsi que dans Captain Marvel 2. Exactement, la façon dont, malheureusement, est toujours un mystère.

La sortie de WandaVision et Falcon et The Winter Soldier de Marvel est prévue pour fin 2020. Loki, What if…?, Et Hawkeye devraient sortir l’année prochaine.