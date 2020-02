Commentaire blessant de Cristian Suescun à Rocío Flores au sujet de sa mère

Les concurrents n’ont pas encore sauté de l’hélicoptère sur les plages paradisiaques du Honduras, mais «Survivors 2020» donne déjà une conférence. L’une des premières frictions, dans la villa où les candidats restent avant de commencer la téléréalité, a été mise en vedette par Cristian Suescun. Le frère de Sofia a dédié un commentaire au moins à sa place à Rocío Flores, fille de Rocío Carrasco et Antonio David Flores.

Rocío Flores dans ‘Survivors 2020’

«Femmes et hommes et vice versa» a révélé des images de discorde. Tout est venu quand Fani Carbajo a sorti la couverture du magazine Lecturas qui a joué dès leur sortie de «L’île des tentations». Fait intéressant, Rocío Carrasco est également apparu. “Regardez, votre maman sort aussi “, a déclaré Cristian. Rocío lui lança un regard judicieux, l’un de ceux qui lui coupa le souffle, mais il n’ouvrit pas la bouche.

De retour sur le plateau, Nagore Robles a ouvert un débat sur ce qui s’est passé. “Je ne pense pas qu’il l’ait mal dit, il n’est pas dans le monde du cœur, il ne le savait probablement pas “, a défendu sa sœur. “Il a été un peu fort. Je ne connais pas le frère de Sofia mais nous savons tous plus ou moins qui est la mère de Rocío Flores et qu’ils ne s’entendent pas”, a déclaré Estela Grande.

Cristian à Fani

Cristian a également eu une conversation tendue avec Fani au sujet de sa relation avec Christofer, en particulier après le passage tortueux du couple à travers “ L’île des tentations ”, y compris l’infidélité. “Je veux qu’il soit calme. Il me quitte et je meurs”, réfléchit Fani sur son partenaire. Cristian, dans ses treize ans, a déclaré: “Si c’était l’amour de votre vie, vous ne faites pas ce que vous avez fait. Lorsque vous êtes parti avec l’autre garçon, avez-vous pensé à lui?“se demanda-t-il en référence à son idylle avec Rubén Sánchez.” Non, c’est une réalité qui m’a aidé à réaliser la merde monumentale que j’ai faite avec mon copain “, a conclu le Madrilène.

.