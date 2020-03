Commentaires de Liu Yifei sur Hong Kong – / Film

La sortie du remake en direct de Disney de Mulan vient à un moment difficile pour le studio, avec l’épidémie de coronavirus potentiellement prendre son plus grand marché international, les moveigoers chinois, de la table.

Mais Mulan fait face à plus d’un obstacle viral à son succès. Le film est également la cible d’un mouvement #BoycottMulan qui a repris Twitter, déclenché par une star Liu YifeiDes commentaires sur les manifestations en cours à Hong Kong l’année dernière. Comme pour de nombreux films fortement associés à la Chine, il est sur le point de devenir politique, les amis. Voici le mouvement #BoycottMulan, et son lien avec les manifestations de Hong Kong et la brutalité policière, a expliqué.

Qu’est-ce qui a déclenché les protestations de Hong Kong?

En février 2019, le gouvernement de Hong Kong a proposé le projet de loi d’amendement des délinquants fugitifs, qui permettrait l’extradition des criminels fugitifs vers la Chine continentale. Cela a déclenché une vague de protestations de la part des habitants de Hong Kong, qui y ont vu le début de la fin de la relative autonomie de la région. Depuis 1997, Hong Kong jouissait d’une relative liberté dans le cadre de l’accord «un pays, deux systèmes», qui accordait à la ville un «degré élevé d’autonomie» pendant 50 ans – un accord qui prendrait fin en 2047. À mi-chemin, le Le gouvernement de la Chine continentale (alias la République populaire de Chine) était devenu plus audacieux. Une telle action audacieuse du gouvernement du continent a été le projet de loi sur les délinquants fugitifs.

Le projet de loi sur les délinquants fugitifs donnerait essentiellement au gouvernement de la Chine continentale un plus grand pouvoir sur les résidents de Hong Kong – leur permettant d’extrader de soi-disant “criminels” de Hong Kong pour être jugés en Chine continentale, même s’il s’agissait simplement de dénoncer les lois de censure. Ces «disparitions» se produisent déjà depuis des années, mais ce projet de loi le rendrait légal à Hong Kong.

Les manifestations à Hong Kong ont commencé en mars 2019 et se sont intensifiées à partir de là. La police de Hong Kong a été enregistrée à l’aide de méthodes brutales contre les manifestants, déployant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Deux étudiants sont morts et un manifestant anonyme a été abattu, intensifiant les protestations. Depuis lors, la protestation n’a pas été résolue dans l’année depuis le début.

Qu’est-ce que Liu Yifei a dit?

Alors, comment la star de Mulan, Liu Yifei, s’est-elle impliquée dans tout cela? L’actrice d’origine chinoise a exprimé son soutien à la police de Hong Kong en août 2019, au milieu des allégations de brutalités policières.

«Je soutiens la police de Hong Kong. Vous pouvez tous m’attaquer maintenant. Quelle honte pour Hong Kong », a déclaré Liu sur Weibo, une plate-forme de médias sociaux chinoise similaire à Twitter.

La réaction fut immédiate. #BoycottMulan a commencé à faire ses preuves sur Twitter – une application de médias sociaux interdite en Chine. Bientôt, le hashtag était à la mode à Hong Kong et aux États-Unis, les utilisateurs de Twitter accusant l’actrice de soutenir la brutalité policière. Les manifestants l’ont également critiquée pour s’être lancée dans cette conversation alors qu’elle n’a aucun intérêt en tant que citoyenne américaine. «Liu est un citoyen américain naturalisé. Ça doit être sympa. Pendant ce temps, elle fait chier les gens qui se battent pour la démocratie », a tweeté une personne.

Liu est peut-être une citoyenne américaine, mais elle travaille principalement en Chine continentale, où elle s’est taillé une carrière glamour, se faisant même surnommer l’une des «nouvelles actrices des quatre Dan de Chine». Mais elle, comme de nombreuses stars chinoises, risquerait d’être mise sur liste noire par le gouvernement et empêchée de travailler à nouveau dans le pays si elle ne respectait pas les strictes lois du gouvernement en matière de censure. Dans le même temps, les commentaires de Liu sur une plate-forme de médias sociaux étaient de son propre gré et ne semblaient pas être obligés par son agence ou son gouvernement. Cela met en question si le soutien de Liu à un gouvernement autoritaire est en contradiction avec un film de Disney qui est censé défendre l’honneur, la bravoure et la vérité.

Où Mulan tombe-t-il dans tout cela?

Il est clair que Disney navigue également avec prudence dans son approche de l’authenticité culturelle de Mulan pour séduire le public chinois et, par extension, les strictes censeurs chinois. Le box-office chinois est le plus grand public international et équivaut au succès financier de Mulan. Avec un casting qui provient principalement de l’industrie cinématographique chinoise – Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li – par opposition aux communautés diasporiques – Asiatique-Néo-Zélandais Yoson An, Asiatique-Américain Tzi Ma – il semble que Mulan sort de sa façon de faire plaisir au public chinois. (N’oublions pas non plus que Yen est fièrement pro-Pékin et a organisé un fonds pour une organisation centrale anti-Occupy en 2014.)

Et avec ses thèmes – de mettre l’accent sur les leçons confucéennes du devoir envers son pays par dessus tout – cela soulève la question de savoir si Mulan pourrait soutenir subtilement la propagande impérialiste chinoise. Ce sont des thèmes que vous voyez souvent dans les films qui viennent de Chine, comme The Wandering Earth, un gros budget de l’an dernier, un film qui renforce explicitement un avenir spatial dirigé par la Chine. Ou même dans les films populaires d’Ip Man, qui voient Yen comme le maître des arts martiaux battant divers combattants occidentaux pour la Chine.

Alors, devriez-vous #BoycottMulan? Cela dépend de vous, mais il est important de garder cela à l’esprit lorsque vous regardez Liu donner des coups de pied à l’écran.

Mulan sort en salles 27 mars 2020.

Articles sympas du Web: