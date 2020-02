Commentaires de Snoop Dogg Gayle King

Snoop Dogg veut garder la paix.

À la suite de ses commentaires controversés à propos de Gayle King suite à son interview sur Kobe Bryant, le rappeur s’attaque à la réaction. Samedi, Snoop est allé sur Instagram pour préciser qu’il ne cherchait pas à se battre avec l’hôte de «CBS This Morning».

“Voici un message pour les gens qui ont besoin de savoir: je suis une personne non violente”, a déclaré Snoop dans son message d’intérêt public. “Quand j’ai dit ce que j’ai dit, j’ai parlé pour les gens qui se sentaient comme Gayle était très irrespectueux envers Kobe Bryant et sa famille.”

Il a insisté sur le fait qu’il ne défendait que l’héritage de Bryant. “Maintenant que cela a été dit, à quoi ressemble-t-il que je souhaite que du mal arrive à une femme de 70 ans?”, A-t-il demandé. «J’ai été bien mieux élevé que ça. Je ne veux pas lui faire de mal et je ne l’ai pas menacée. Tout ce que j’ai fait, c’était: «Regarde ça, tu es sortie pour ce que tu fais et nous te regardons. Ayez un peu plus de respect pour Vanessa, ses bébés et l’héritage de Kobe Bryant. »

La semaine dernière, Snoop a critiqué la journaliste de 65 ans pour une interview qu’elle a faite avec l’ancienne championne de la WNBA, Lisa Leslie, où elle a porté plainte pour agression sexuelle de Bryant. La fin de la légende des Lakers a été accusée de viol en 2003 par une femme de 19 ans dans le Colorado. L’affaire a été classée en 2004.

“Gayle King, de sa poche pour cette merde, loin de sa poche”, a-t-il dit. «Que gagnez-vous à cela? Je jure devant Dieu, nous les pires, nous les pires putains. Nous attendons plus de vous, Gayle. »

Il a également appelé sa meilleure amie Oprah Winfrey pour son interview sur HBO avec les accusateurs de Michael Jackson et a partagé son soutien à Bill Cosby. «Est-ce que le faux cul de Michael Jackson a chié pour ternir son nom avec ces enfants au cul couché et la voici avec un violeur connu souriant et riant. Va te faire foutre et Gayle. Facture gratuite Cosby », a ajouté Snoop.

Il a fini par appeler King une “chienne géniale à poil de chien” avant d’émettre un avertissement: “Respectez la famille et reculez, salope, avant que nous venions vous chercher.”

L’entrevue aurait provoqué des menaces de mort contre King, selon Oprah. “Elle ne va pas bien”, a déclaré Winfrey, qui a déclaré que King devait voyager en toute sécurité. “Elle se sent très attaquée.”

D’autres, dont LeBron James, 50 Cent, The Game et même Cosby, ont critiqué King pour avoir soulevé l’accusation de viol. “C’est tellement triste et décevant que des femmes noires qui réussissent soient utilisées pour ternir l’image et l’héritage d’hommes noirs qui ont réussi, même dans la mort”, a écrit Cosby dans une lettre de prison.

Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère le mois dernier. Un mémorial aura lieu au Staples Center de Los Angeles le 24 février.