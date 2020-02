Common réagit après que Jay Z ait critiqué pour s’être assis pendant l’hymne national de la NFL

“Il est pour le peuple”



Lors du Super Bowl LIV du week-end dernier, Jay Z et sa femme Beyonce ont été vus assis pendant l’hymne national. Cette décision a conduit de nombreuses personnes à s’exprimer et à partager leur opinion sur la question. “Vous comprenez que tous les yeux étaient sur vous, vous auriez dû vous lever”, a déclaré Wendy Williams lors de son talk-show. Alors que les réactions continuent d’affluer en ligne, TMZ a rattrapé Common qui a partagé ses mots et n’a eu que des choses positives à dire sur Jay Z et tout ce qu’il défend.

Frazer Harrison / .

Common ne croit pas que cette décision soit une protestation et comprend à quel point le VOM a pris le siège du point de vue du producteur, comme il l’a déclaré lorsqu’il s’est défendu. “Je veux dire que je pense que Jay Z est un homme d’action”, a-t-il déclaré. Common a salué Jay Z pour avoir été «pour le peuple» et avoir apporté des changements dans les communautés en matière de santé mentale et financière. “Je respecte vraiment ceux qui font le travail et ne l’annonce pas toujours et Jay Z est l’une de ces personnes. Je pense, vous savez, qu’il vous a dit quelle était son intention si vous n’êtes pas satisfait de cela – ce qui signifie qu’il était le départ était en cours – si vous n’êtes pas content … qu’il en soit ainsi. “

Regardez sa réponse dans son intégralité ci-dessous.

.