Common Recruit Tom Misch pour une restitution fluide de “My Fancy Free Future Love”

Tom Misch a tendu la main pour livrer une refonte du morceau “My Fancy Free Future Love” de Common, en réimaginant en douceur le titre hors concours.

Initialement produite par Karriem Riggins, Samora Pinderhughes et Burniss Earl Travis II, la piste originale retourne un extrait du morceau “Fancy Free” de Freedom Express. Cette fois-ci, Misch supprime l’échantillon et les couches dans des lignes de basse inspirées et des traits de piano pour nous offrir une autre livraison détendue alors que les barres d’un amour imaginatif sont conservées. Le morceau est apparu pour la première fois sur le douzième album studio du vétérinaire de Chicago, en arrivant à la fin de l’été dernier.

Familiarisez-vous avec le nouveau remix ci-dessous.

Paroles Quotable

En toi j’ai un ami, tes parents sont mes parents

J’ai prié pour une femme, donc je dis amen

Un cadeau dans ma vie qui ne peut pas être emballé

Vous ne vous plaignez pas quand je regarde SportsCenter Top 10

Encore et encore, plus de tenue

.