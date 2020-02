Communiqués Blu-ray, numériques et DVD du 18 février

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Jojo Rabbit

Lorsqu’un garçon solitaire allemand (Roman Griffin Davis) trouve une fille juive cachée dans son grenier, il doit affronter son propre fanatisme dans cette comédie sombre et drôle de l’écrivain-réalisateur Taika Waititi.

Une belle journée dans le quartier

Tom Hanks dépeint Monsieur Rogers dans une histoire opportune de gentillesse triomphant du cynisme, basée sur l’histoire vraie d’une véritable amitié.

Midway

L’histoire de la bataille de Midway, racontée à travers les expériences des chefs et des soldats de la Seconde Guerre mondiale qui l’ont combattue.

21 ponts

Un détective en disgrâce du NYPD reçoit une chance de rachat.

Frankie (clip exclusif)

Ce film suit une famille réunie dans une ville idyllique du Portugal, avant que la matriarche familiale ne fasse face au dernier chapitre de sa vie.

Dragonheart: Vengeance

Lukas (Jack Kane), dans une quête épique de vengeance, forme un trio improbable avec un dragon respirant de la glace (Helena Bonham Carter) et un mercenaire fanfaron (Joseph Millson).

Un autre jour de vie

Une plongée ambitieuse dans le chaos de la guerre. Découpant un style d’animation graphiquement audacieux avec des interviews et des images d’archives, le film visuellement saisissant transmet une immédiateté en racontant le déclenchement de la guerre civile après l’indépendance de l’Angola en 1975.

Killer Weekend (DVD) (clip exclusif)

Lorsqu’un cerf sans espoir part un faux week-end de survie de zombies, une tournure malheureuse des événements les laisse se battre pour leur vie.

Scandalous: l’histoire inédite de The National Enquirer (DVD)

Sexe! Potins! Scandale! L’histoire vraie sensationnelle du tabloïd le plus tristement célèbre de l’histoire des États-Unis, un regard fou et pénétrant sur la façon dont la compréhension prémonitoire d’un journal des curiosités les plus sombres de ses lecteurs l’a conduit à des profits et à une influence massifs.

Est-ce que quelqu’un écoute? (DVD)

La psychologue et auteur Paula J. Caplan a grandi avec des histoires racontées par son père sur le fait d’être capitaine d’une batterie entièrement noire dans La bataille des Ardennes. Incapable de s’en souvenir, elle a rencontré et écouté des centaines d’anciens combattants dont les réactions profondément humaines à la guerre et au viol sont diagnostiquées à tort et de manière alarmante comme une maladie mentale. Par l’écoute, Paula nous emmène dans un voyage de connexion et de guérison.

Coin des critères

Teorema

Un mystérieux jeune homme séduit chaque membre d’une famille bourgeoise. Lorsqu’il part soudainement, comment leur vie va-t-elle changer?

Rééditions

Munchausen

Mettant en vedette la superstar blonde hypnotique Hans Albers, ce conte de fées somptueux et impudent pour adultes emmène le spectateur de Braunschweig du XVIIIe siècle à Saint-Pétersbourg, Constantinople, Venise, puis sur la Lune en utilisant des effets spéciaux ingénieux, des prises de vue époustouflantes et un riche palette de couleurs.

L’homme qui était Sherlock Holmes

Dans ce thriller mystérieux au rythme effréné, Hans Albers (l’homme le plus populaire du milieu du siècle en Allemagne) incarne un super-détective fumeur qui peut – ou non – être le détective légendaire d’Arthur Conan Doyle.

Je t’aime moi non plus

L’icône de culte Serge Gainsbourg a écrit, réalisé et marqué Je t’aime moi non plus, un conte d’amour voué à l’échec entre une serveuse d’arrêt de camion solitaire (Jane Birkin, Blow-Up) et un chauffeur de camion à ordures gay et hunky (Joe Dallesandro, Flesh ), dont le petit ami (Hugues Quester) devient de plus en plus jaloux des deux.

La lumière au bord du monde

Kirk Douglas (The Vikings) est Denton, le gardien de phare volontaire qui affronte le capitaine pirate meurtrier Kongre, joué avec une malveillance délicieuse par Yul Brynner (Kings of the Sun) dans l’un de ses rôles préférés.

Le jour du dauphin

De Mike Nichols, le réalisateur légendaire de Who’s Afraid of Virginia Woolf ?, The Graduate, Catch-22, Carnal Knowledge et Silkwood, vient ce favori nostalgique de ceux qui ont grandi dans les années 70. Le Jour du Dauphin met en vedette George C. Scott (They Might Be Giants) en tant que scientifique qui entraîne des dauphins à parler, pour ensuite les trouver pris dans un complot d’assassinat du gouvernement.

Le point!

Il y a des années, il y avait un endroit appelé The Land of Point, parce que tout dans The Land of Point en avait un: les granges, les maisons, les voitures, tout, même les gens.

Tex Avery Screwball Classics Volume 1

Il y avait plusieurs maîtres de l’animation pendant l’âge d’or d’Hollywood. Parmi les deux meilleurs génies, l’un a créé des contes de fées élaborés et des fantasmes ornés de longs métrages, l’autre gars était Tex Avery.

La collection Douglas MacLean (DVD)

La collection Douglas MacLean offre aux téléspectateurs une chance de redécouvrir le travail d’un maître oublié du film de comédie muette. Douglas MacLean a joué dans 23 comédies légères de 1919 à 1927, dont la plupart sont manquantes. Connu comme «l’homme au sourire d’un million de dollars», MacLean a dépeint un jeune homme charmant et industrieux – comme Harold Lloyd et le pré-Zorro Douglas Fairbanks – dont l’intelligence et le dynamisme l’ont emporté dans les éraflures et les aventures.

Nouveau sur Digital HD

The Night Clerk (clip exclusif)

Un employé d’hôtel voyeuriste fait l’objet d’une enquête pour meurtre. Avec Ana de Armas, Helen Hunt, John Leguizamo et Tye Sheridan.

TV sur Blu-ray et DVD

Avatar: le dernier Steelbender Steelbook du 15e anniversaire

Eau, Terre, Feu, Air. Quatre nations. Un monde déchiré par la guerre. Célébrez le 15e anniversaire de la saga épique, Avatar: le dernier maître de l’air, avec cette collection 3 SteelBook, mettant en vedette un tout nouvel art pour chaque livre!

The Twilight Zone: Saison un

Animé par Jordan Peele, lauréat d’un Academy Award et d’un Emmy Award, chacun de ces dix épisodes de la première saison de la série originale CBS All Access est son propre voyage fascinant et hallucinant dans une autre dimension.

Good Karma Hospital Series 3

L’ex-pat britannique Ruby Walker (Amrita Acharia, Game of Thrones) a quitté le Good Karma Hospital pour pratiquer en tant que médecin généraliste près de sa famille dans l’Inde rurale. Mais lorsqu’une crise médicale l’oblige à revenir, Ruby doit faire la paix avec la tête intimidante de l’hôpital, le Dr Lydia Fonseca (Amanda Redman, New Tricks), et affronter son beau mais réticent collègue, le Dr Gabriel Varma (James Krishna Floyd, Falcón ).

JoJo Siwa: D.R.E.A.M. The Concert Experience Extended Edition

JoJo Siwa brise le moule de la façon dont un talent à triple menace arrive dans l’entreprise aujourd’hui.Son esprit infectieux, son attitude positive et sa personnalité positive habilitent et encouragent Siwanatorzall à travers le monde à attacher leurs arcs, à danser comme personne ne regarde, soyez fidèles à eux-mêmes, et surtout, vivent leurs rêves!