Communiqués Blu-ray, numériques et DVD du 24 mars

Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous!

1917

Le réalisateur Sam Mendes apporte sa vision singulière à cette épopée de la Première Guerre mondiale. Deux soldats britanniques doivent traverser le territoire ennemi et livrer un message opportun pour arrêter une attaque mortelle.

La rancune

Une maison est maudite par un fantôme vengeur qui maudit ceux qui y entrent avec une mort violente.

La chanson des noms (clip exclusif)

La musique les réunissait, mais le temps les séparait. Tim Roth, Clive Owen et Catherine McCormack star.

Hunter’s Moon (DVD)

Thomas Jane et Jay Mohr jouent le rôle principal dans ce conte d’horreur effrayant d’invasion de maison sur trois femmes isolées qui doivent non seulement survivre à un gang d’hommes dangereux à l’intérieur de leur maison, mais aussi un prédateur assoiffé de sang qui se cache juste à l’extérieur…

Cunningham (DVD)

Trace l’évolution artistique du légendaire chorégraphe américain Merce Cunningham depuis ses premières années dans l’après-guerre à New York jusqu’à son émergence en tant que chorégraphe le plus visionnaire du monde. Une explosion à couper le souffle de danse, de musique.

Frankenstein: l’histoire vraie

Lorsque le Dr Victor Frankenstein est montré un bras coupé réanimé, il devient de plus en plus curieux de voir le potentiel de ramener les morts à la vie. Il commence à travailler avec le Dr Henri Clerval dans le but de vivifier des cadavres d’animaux, et éventuellement humains.

Poisson d’avril

Un week-end pratique rempli de blagues dans un manoir isolé de l’île d’une jeune femme riche laisse place à l’horreur lorsque les invités commencent à disparaître.

La passion de Darkly Noon

Élevé dans un culte religieux, un jeune homme s’installe dans une nouvelle ville et tombe amoureux d’une mystérieuse beauté, qui peut être une sorcière. Il se tourne vers la violence alors que son obsession devient insupportable.

Dodsworth

Une adaptation du roman de Sinclair Lewis sur un magnat de l’automobile américain d’âge moyen qui prend sa retraite et part en Europe, où lui et sa femme snob, soucieuse de son apparence, trouvent différents ensembles de valeurs … et de nouvelles relations.

Nuit sans fin

Michael travaille comme chauffeur Rolls Royce pour de riches Américains lors de tournées en Europe. Quand il rencontre Ellie, une charmante jeune Américaine, ils sont attirés et bientôt une histoire d’amour se développe entre eux.

My Gun is Quick

Le détective Mike Hammer devient curieux lorsqu’une femme à laquelle il se lie d’amitié est assassinée.

Oiseaux de proie

Quand l’un des méchants les plus sinistres de Gotham, Roman Sionis, cible une jeune fille nommée Cass; Harley fait équipe avec Huntress, Canary et Renee Montoya pour éliminer Roman.

Injecté de sang

Basé sur la bande dessinée la plus vendue de Valiant, Vin Diesel joue le rôle du super-héros imparable Bloodshot.

En avant

Les frères elfes Ian (voix de Tom Holland) et Barley (voix de Chris Pratt) peuvent passer une journée avec leur défunt père et partir à la recherche de l’épopée van Guinevere de Barley. Lorsque leur maman Laurel (voix de Julia Louis-Dreyfus) se rend compte que ses fils sont partis, elle fait équipe avec The Manticore (voix d’Octavia Spencer) pour les retrouver.

Dolittle (clip exclusif)

L’excentrique Dr. Dolittle part pour une aventure épique sur une île mythique, retrouvant son esprit et son courage alors qu’il traverse de vieux adversaires et découvre de merveilleuses créatures.

The Invisible Man (VOD uniquement)

Cecilia (Elisabeth Moss) tente de reconstruire sa vie après la mort de son partenaire violent. Mais peu de temps après, elle commence à se demander s’il est vraiment parti.

La chasse (VOD uniquement)

Dans cette satire sournoise, un groupe d’élites se réunit pour chasser les Américains ordinaires pour le sport. Mais l’une des chassées (Betty Gilpin) riposte contre le chef des chasseurs (Hilary Swank).

Emma (VOD uniquement)

La comédie bien-aimée de Jane Austen sur la façon de trouver votre égal et de gagner votre fin heureuse est repensée dans cette délicieuse nouvelle adaptation cinématographique d’Emma.

Banana Split

April (Hannah Marks) a passé les deux dernières années du secondaire dans une relation avec Nick (Dylan Sprouse), de la première séance de maquillage frénétique à la rupture finale tachée de larmes. Dans l’été sans but entre la remise des diplômes et l’université, la nouvelle célibataire April répare son chagrin en créant une amitié inattendue avec une candidate peu probable: la nouvelle petite amie de Nick, Clara (Liana Liberato).

Transfert (clip exclusif)

Joshua doit protéger sa sœur jumelle, Emma, ​​qui possède des capacités surnaturelles et la garder à l’abri d’un agent secret imparable les chassant pour une expérience dans un programme gouvernemental classifié.