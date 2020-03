Comparaisons du coronavirus Contagion traitées par l’auteur du film – / Film

Steven SoderberghLe film de 2011 Contagion remonté les graphiques iTunes en janvier de cette année, bien avant que le coronavirus (alias COVID-19) ne soit officiellement déclaré pandémie mondiale. Nous avons écrit sur la façon dont le film était étrangement prémonitoire, et dans une nouvelle interview, l’auteur du film, Scott Z. Burns, aborde les comparaisons entre le film et notre réalité actuelle, parle de la plus grosse erreur que nous commettons dans la lutte contre le virus en ce moment, et plus encore. Lisez ses citations ci-dessous.

En parlant avec Slate, Burns (qui a réalisé le thriller méthodique de la vraie vie de l’an dernier, The Report) avait des choses fascinantes à dire sur les prédictions du film sur notre situation moderne, les recherches qu’il a faites avant de l’écrire, et plus encore.

La qualité prédictive du film

“Il m’a été très étrange, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de conversations avec des amis, que les gens me disent:” C’est étrange à quel point c’est similaire “”, a déclaré Burns. “Et je ne trouve pas cela surprenant, car les scientifiques à qui j’ai parlé, et ils étaient nombreux, ont tous dit que c’était une question de moment, pas si. Donc, je suppose que mon sentiment en tant que personne qui croit en la science est que lorsque les scientifiques nous disent ces choses, nous ferions bien d’écouter… Quand les gens me disent que le film semble se réaliser, je leur dis que je n’ai jamais envisagé que nous aurait un leadership dans ce pays qui viderait notre défense [by disbanding our pandemic-preparedness teams]. Cette administration et ce Parti républicain parlent de protéger les gens avec un mur, et nous ne pouvons même pas fabriquer des kits de test. “

Leçons tirées de ses recherches

«L’une des belles choses que j’ai apprises en faisant mes recherches, c’est ce que signifie vraiment la santé publique», a-t-il expliqué. «Ce que j’ai compris, c’est une obligation que nous avons les uns envers les autres. En ce moment, comme notre pays est tellement divisé, c’est en fait un moment pour construire des ponts et pour dire, quelles que soient vos différences avec votre voisin, nous pouvons nous protéger mutuellement si nous faisons les bonnes choses. Et cela signifie une distanciation sociale. Cela signifie beaucoup se laver les mains. Cela signifie rester à la maison si vous êtes malade. Ce sont trois très bonnes premières étapes à franchir. Si vous en parlez avec des gens de la santé publique, jusqu’à ce que nous ayons une cure générée en pharmacie ou générée scientifiquement, nous sommes la cure. Nous pouvons être le remède. Cela signifie écouter les responsables de la santé publique et être conscient de votre obligation envers vos semblables. »

Notre plus grosse erreur

Bien que la maladie à Contagion soit plus mortelle que le coronavirus, il est clair pour Burns que les choses ne sont pas gérées de manière idéale aux États-Unis actuellement. «Je pense que l’erreur la plus grave n’est pas de donner l’espace et le microphone et tout le soutien aux responsables de la santé publique qui peuvent nous guider à travers cela. Nous avons vraiment de bonnes personnes dans ce pays. Ils doivent se réunir et être autorisés à nous parler clairement et à ne pas être filtrés… Si nous voulons passer à travers cela dans la meilleure version, c’est en responsabilisant ces personnes et en leur donnant les ressources dont elles ont besoin. »

Un éclat d’espoir

Burns a conclu l’interview avec la moindre lueur d’optimisme, peignant un tableau dans lequel la marée pourrait éventuellement revenir à la normalité. «J’ai une confiance incroyable dans les scientifiques que je connais et j’ai une foi incroyable dans l’ingéniosité américaine. Savoir qu’il y a des gens dans tous les secteurs en ce moment – que ce soit la microbiologie ou la technologie ou quoi que ce soit – qui essaient de trouver des idées qui nous garderont en sécurité est très encourageant. Je suis encouragé par la capacité des scientifiques à trier ces choses et je suis reconnaissant que le taux de mortalité de ce virus ne ressemble pas à celui du film. Je crois que nous réglerons cela. Mais c’est vraiment à la direction de notre gouvernement de décider de la rapidité avec laquelle nous le trions et du nombre de personnes qui doivent souffrir avant de sortir la tête de leurs fesses. »

L’interview entière (qui couvre des sujets comme la désinformation, la hausse des prix et l’interconnexion de la réponse des coronavirus et du changement climatique) est excellente et mérite certainement d’être lue en entier. Vous pouvez le faire ici.

