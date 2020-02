compliqué ‘, un feuilleton turc des enchevêtrements d’amour résultant d’une arnaque cruelle

Début décembre, Mediaset a annoncé l’acquisition de nouveaux feuilletons turcs à placer sur le grill Divinity dans les prochains mois. Une liste dans laquelle des productions telles que «Amar es primavera», «Everywhere, you» ou «Room 309» ont été confirmées. Une garantie de l’engagement ferme de la chaîne pour la série turque qui comprenait également «Situation sentimentale, compliquée (Iliski Durumu: Karisik)», fiction avec les acteurs Seren Sirince et Berk Oktay, qui avait une continuation supplémentaire de quatre épisodes sous le titre «Iliski Durumu: Evli» (traduit par «Situation sentimentale, marié»).

Berk Oktay et Seren Sirince, protagonistes de «Situation sentimentale: compliquée»

Avec un total de 40 épisodes, «Situation sentimentale: compliquée» a été diffusé entre juillet 2015 et avril 2016 en Turquie via le réseau Show TV. Il est basé sur la production coréenne à succès “ Full House ” de 2004 et raconte l’histoire d’amour entre Aysegül (Seren Sirince), un écrivain en herbe, et Can (Berk Oktay), un acteur célèbre de Turquie. Il a été créé par Banu Kiremitçi Bozkurt après avoir été scénariste de productions telles que ‘Kizim’, une série avec l’acteur Bugra Gülsoy de ‘Fatmagül’ et ‘Içerde’ et le petit Beren Gökyildiz, avec ‘Madre’ et ‘Hekimoglu’, version turque de «Maison».

Après avoir été dupé par ses meilleurs amis, Aysegül se retrouve sans argent en Grèce, où il tombe sur Can, qu’il parvient à piéger pour l’aider à rentrer en Turquie. Cependant, En rentrant chez lui, il découvre que la propriété a été vendue par ses “amis” pour trahison et qu’elle a été acquise par Can lui-même.. Un point de départ qui finit par rejoindre définitivement les deux protagonistes lorsque l’acteur, désespéré, décide de prétendre qu’il est le petit ami d’Aysegül pour éviter la pression de la presse et de son environnement sur sa situation sentimentale. Avant la première à venir du feuilleton dans Divinity, dans FormulaTV, nous collectons certaines des clés par lesquelles cette série pourrait récolter une multitude d’adeptes.

1 Une vile tromperie comme point de départ

Aysegül signe le pouvoir de vendre sa maison trompée par ses amis dans «Situation sentimentale: compliquée»

Le début de «Situation sentimentale: compliqué» est un point fort pour engager le spectateur, présentant un innocent Aysegül qui, dirigé par ses deux meilleurs amis Efe (Mert Türkoglu) et Ece (Özlem Öçalmaz), accepter un voyage en Grèce comme cadeau pour y passer quelques jours. Avant de partir, le couple le convainc de signer un document faisant partie de la documentation de l’hôtel, qui se révèle être un pouvoir de vendre leur maison à son insu. Convaincu que le séjour à l’hôtel est également inclus, la protagoniste se retrouve par accident dans la limousine de Can Tekin, un célèbre acteur turc qui avait également décidé de passer quelques jours en Grèce et qui se rend à l’hôtel où elle se serait logé

Après leur première rencontre, tous deux sont convaincus de ne pas se revoir, jusqu’à ce qu’Aysegül découvre qu’il n’y a pas de réserve en son nom. Se retrouvant avec à peine de l’argent et devant payer à la fois son séjour et son voyage en Turquie, le protagoniste va vers la seule personne qu’il connaît en Grèce: l’acteur Can, qui le convainc de prêter de l’argent avec des mensonges et la promesse de tout rendre . Mais les malheurs d’Aysegül ne s’arrêtent pas là: à son retour en Turquie, il découvre que ses meilleurs amis supposés ont profité de son voyage pour vendre sa maison, l’héritage familial, et ont complètement disparu de sa vie, le laissant dans la rue. Une mauvaise situation à laquelle se joint l’acheteur de la maison: ni plus ni moins que l’acteur turc Can Tekin.

2 Seren Sirince en tant que Aysegül Dinç

Seren Sirince incarne Aysegül Dinç dans «Situation sentimentale: compliquée»

L’actrice turque Seren Sirince a sauté sur le petit écran avec “Situation sentimentale: compliquée”, dans laquelle elle a joué le rôle principal d’Aysegül et, après quoi, deux autres séries sont arrivées: ‘Seven Ne Yapmaz’ (2017) et ‘Bir Aile Hikayesi’ (2019), où il est passé à un niveau plus secondaire. À ses débuts, Sirince a donné la vie à un aspirant écrivain orphelin qui vit dans la maison familiale avec son chat Minnak. Un personnage avec lequel l’actrice semble s’intégrer parfaitement, donnant une crédibilité incontestable qui transforme le personnage en une femme avec laquelle il est facile de sympathiser.

Avec seulement Efe et Ece comme amis après avoir perdu leurs parents dans l’enfance, Aysegül s’avère avoir beaucoup de caractère malgré sa petite taille (1,55 m) et est aussi ordonné que drôle et chaotique à certaines occasions. La protagoniste montre une attitude très innocente, affectueuse et optimiste, des facettes qui ne lui nuisent pas plus qu’une obstination évidente, tant sur le plan personnel que professionnel. Et, loin de baisser la tête face à l’adversité et de céder pour voir que ses écrits ne sont pas exactement bons, Aysegül peine à prendre pied en tant qu’écrivain sur un chemin où il finira par compter notamment avec l’aide de Murat (Pamir Pekin) , ami de Can.

3 Berk Oktay comme Can Tekin

Berk Oktay incarne Can Tekin dans «Situation sentimentale: compliquée»

La carrière de Berk Oktay remonte à 2007 avec la production turque «Tatli bela Fadime», où il a joué le rôle principal. Depuis lors, Oktay a travaillé sur un total de quatre productions pour le petit écran, dont «Savasci», une série actuellement diffusée en Turquie et qui dirige également le casting, et «Sentimental situation: complex», où il incarne l’acteur Can Tekin, un homme réussi et contrôlant qui cache un côté tendre que peu de gens connaissent. Un aspect dont il souffre en voyant comment son ami d’enfance Elif (Eda Ece), dont il est profondément amoureux, n’a d’yeux que pour Murat, son ami commun.

Malgré sa facette d’homme lointain face à la presse et à ceux qui le connaissent moins, Can ne tarde pas à démontrer un côté très humain en sympathisant avec Aysegül non seulement lorsqu’il est en difficulté en Grèce, mais aussi après avoir découvert que le protagoniste ne le fait pas. Il n’a ni famille ni endroit où rester après que ses “amis” l’aient arnaqué. En outre, Can finit par apercevoir un côté voyou et amusant en compagnie d’Aysegül qui est très attractif face au spectateur, ainsi que les détails qu’il a avec les gens qu’il apprécie, comme le protagoniste elle-même ou ses deux meilleurs amis, Elif et Murat.

4 Une relation qui grandit dans ses hauts et ses bas

Aysegül et Can discutent dans «Situation sentimentale: compliquée»

Se heurter à un Aysegül sans-abri et sans famille ne semble pas adoucir le cœur de Can au début, bien qu’il finisse par accepter l’accepteur écrivain dans sa maison nouvellement acquise avec une condition: travailler pour lui en tant qu’employé de maison. Une relation qui finit par se compliquer lorsque Can, pressé par Elif et la presse, décide de faire semblant d’être amoureux d’Aysegül, ce qui finit par conduire à la fois à un nouvel accord: le fait qu’ils garderont le mensonge pendant six mois, après quoi la protagoniste pourra récupérer sa maison. Un accord qu’Aysegül n’est pas en mesure de démissionner, étant donné que le logement est la seule chose qu’il lui reste de la famille qu’il avait autrefois.

Malgré ce pacte cordial établi entre les deux, la vérité est que la relation entre les deux protagonistes n’est pas précisément simple. Les deux ont des personnages très forts et n’arrêtent pas de planter. Les conflits qui surviennent sont résolus et finissent par amener le couple à se rapprocher de plus en plus, alors qu’ils apprennent de leurs erreurs et découvrent plus de choses les uns des autres. Surtout quand Can et Aysegül se révèlent très impulsifs, des facettes qu’ils regrettent vite au point qu’ils n’hésitent pas, à maintes reprises, à s’excuser. Une relation avec des hauts et des bas dans laquelle les deux deviennent connus du spectateur à mesure que leur relation se développe, générant un couple qui mérite d’être suivi.

5 Efe et Ece, une paire d’arnaqueurs

Efe et Ece, «amis» d’Aysegül dans «Situation sentimentale: compliquée»

Étant donné le début de «Situation sentimentale: compliqué», deux des personnages qui peuvent attirer l’attention du spectateur, au-delà des protagonistes, sont Efe et Ece. Le mariage, déclaré comme les meilleurs amis d’Aysegül, démontre depuis le début une attitude qui ne passe pas inaperçue en trompant et en abandonnant complètement qui était sa meilleure amie afin de régler les dettes qui les noyent à cause des décisions risquées d’Efe. Non seulement ils vendent la maison d’Aysegül en la trompant, mais ils se déplacent également et se cachent du protagoniste sans donner d’explication.. Compte tenu de cette situation, il n’est pas étonnant que la colère d’Aysegül avec le couple.

Cependant, le fait qu’Ece soit enceinte et que Can lui permette de vivre chez elle atténue quelque peu la rage de la protagoniste, même si elle n’oublie pas que ses «amis» ont une dette à payer et ne prévoit pas de lui permettre de éloignez-vous sans rendre l’argent qu’ils ont facturé pour la vente de votre maison pour trahison. A cette attitude effrontée et exploitée du couple s’ajoute également le fait qu’ils n’hésitent pas à approcher leur «ami» dès qu’ils découvrent leur relation avec Can et ils sont plus que disposés à soutenir une fausse romance pour profiter de la leur. Deux personnages qui suscitent facilement le rejet du public mais cela, en même temps, vous invite à continuer votre histoire avec l’espoir que, ou Aysegül les séparera définitivement de votre vie et trouvera des amitiés que vous méritez vraiment, ou que les deux tournent mal.

6 Elif et Murat, les “amis” de Can

Elif et Murat, les amis de Can dans «Situation sentimentale: compliqué»

Quant aux relations personnelles de Can, l’acteur entretient depuis son enfance une relation étroite avec Elif, un créateur de mode élégant et dévoué, et Murat, un producteur riche et féministe. Cependant, la relation entre eux se complique au fil des ans, puisque Can finit par tomber amoureux d’Elif alors qu’il n’a que des yeux pour Murat, qui la traite comme une sœur et passe aussi de conquête en conquête. Au milieu du gâchis, l’arrivée d’Aysegül est un certain soulagement pour Can lorsque son amie lui reproche en public que ses sentiments se mettent entre elle et Murat, qui sait à quel point l’acteur l’aime.

Loin d’admettre ses sentiments à Elif elle-même, à la presse et à Murat, Can décide de miser sur la fierté et commence à prétendre qu’elle aime Aysegül, introduisant ainsi la protagoniste dans son petit monde. Une décision par laquelle l’écrivain approchera non seulement Can, mais finira également par éveiller des sentiments chez Murat lui-même, tandis qu’Elif commencera à être conscient que son amitié avec le protagoniste pourrait être un peu plus forte. Des relations intriquées et intenses qui promettent de garder le public accroché le long de l’intrigue afin de savoir comment tout sera résolu entre les quatre impliqués ou s’il y aura plus de gens qui finiront par éclabousser la question.

7 La présence constante de la famille Tekin

Aysegül, à côté du grand-père et de la mère de Can dans «Situation sentimentale: compliquée»

En plus d’avoir Elif et Murat dans leur vie, La nouvelle du mariage de Can et Aysegül attire la famille de l’acteur au premier plan, composée de son grand-père Ismail (Sezai Altekin), de sa mère Mediha (Nurseli Idiz) et de son père Tahsin (Alptekin Serdengeçti). Devant eux, la protagoniste est particulièrement prudente et distante, à la surprise et à la stupéfaction d’Aysegül, qui n’hésite pas à souligner l’importance d’avoir une famille, ce qu’elle n’a pas pu apprécier depuis des années. Ce reproche finit par générer une certaine colère chez l’acteur, qui se retourne contre le protagoniste.

Cette réaction de Can rejoint le fait que le protagoniste est très réticent à visiter la maison familiale, autant que son père refuse d’aller au mariage de son fils unique ou même d’avoir la possibilité de le croiser. . Une relation tendue qui met un clair mystère devant le public: que s’est-il passé entre Can et Tahsin pour qu’ils ne veuillent pas tous les deux se croiser? Alors que, les protagonistes rencontrent un Ismail déterminé et enthousiaste, plus que disposé à parier sur leur relation, en même temps que leur propre fille Mediha tente de distancer le couple tirée par son parti pris de classe contre Aysegül. Deux côtés opposés qui tenteront d’entraîner Can et sa nouvelle épouse dans les directions qui les intéressent tous les deux, alors qu’il est plus que probable qu’Aysegül finisse par changer la relation tendue et distante que l’acteur entretient avec sa famille.

8 Comédie et romantisme, principaux ingrédients

Can et Aysegül, couverts de farine dans «Situation sentimentale: compliqué»

‘Situation sentimentale: compliquée’ est caractérisée par une intrigue pleine de romantisme et de comédie, aspects représentés principalement par ses deux protagonistes, dans lequel le rôle d’Aysegül se distingue particulièrement. Son caractère gai, effronté et quelque peu fou le conduit à commettre une bévue à travers l’histoire, la transformant en une femme qui divertit et avec qui il est très facile de rire. Une attitude qui finit par infecter Can, qui aime même “démanger” la protagoniste ou se surprend en l’observant à différentes occasions, étant donné à quel point ses réactions peuvent être inattendues et amusantes.

Cette production a également d’autres ingrédients, avec moins de présence tout au long de l’intrigue, mais dont la combinaison crée une histoire attrayante en invitant le public à suivre ce qui se passe. Aysegül et Can devront faire face à de nombreuses difficultés et même à des événements tragiques qui mettront à l’épreuve leur relation de plus en plus étroite ainsi que leur environnement. De plus, il y a des personnages déterminés à séparer les protagonistes et pas précisément directement. Une dynamique qui promet des intrigues, des trahisons et des mensonges, ainsi que l’amour et le chagrin qui surgiront à travers l’histoire, auxquels s’ajoutent les mystères et les attentes que certains personnages semblent garder, en particulier les protagonistes. Que s’est-il passé entre l’acteur et sa famille pour être si éloigné? Aysegül n’a-t-il vraiment pas plus de famille que ses parents ou y a-t-il quelqu’un d’autre? Est-ce qu’Efe et Ece seront rachetés après tous les dommages qu’ils ont causés ou ne changeront-ils jamais?

.