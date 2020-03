Conan O’Brien offre des conseils de santé pour la Saint-Patrick

Dans l’un des rebondissements apparemment les plus cruels du destin cette année, la fête de la Saint-Patrick est tombée en plein milieu de l’épidémie mondiale de coronavirus, mais le comédien Conan O’Brien a utilisé son Twitter pour garder le moral avec une santé hilarante vidéo de sécurité, qui peut être visionnée ci-dessous!

En ces temps, c’est la meilleure façon de célébrer #StPatricksDay. pic.twitter.com/M57vIMBhkZ

– Conan O’Brien (@ConanOBrien) 17 mars 2020

Il peut y avoir plusieurs crimes contre l’humanité dans la vidéo, à savoir le gaspillage de délicieuse liqueur irlandaise et une voix chantante qui fait rire O’Brien, mais laissez le comédien emblématique et l’hôte de fin de soirée décomposer et rire de la stupidité sa propre blague est et laissez tout cela vous faire sourire en ce jour de St. Patty’s.

Chez ComingSoon.net, nous célébrons également les vacances en regardant nos 10 acteurs et actrices irlandais préférés à travers le cinéma, y ​​compris Les messieursColin Farrell et Petite femme‘S Saoirse Ronan, qui peuvent tous deux être consultés en cliquant ci-dessus.

Comment contournez-vous les temps pour célébrer la Saint-Patrick? Quelles sont vos stars préférées de la nation de l’Atlantique Nord? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.