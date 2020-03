Conception sadique de la mort: la «destination finale» a 20 ans!

“Destination finale sera sans aucun doute un succès et inspirera les suites obligatoires. Comme le Scream original, ce film est trop beau pour être la fin de la route. J’ai mes propres visions », a déclaré le célèbre critique Roger Ebert dans sa critique du film de 2000 qui a donné naissance à une franchise. Il était l’un des rares critiques à avoir donné une critique positive à l’époque, mais sa déclaration s’est avérée exacte. Sorti en salles il y a vingt ans, le 17 mars 2000, Destination finale est devenu un coup dormant qui a gagné un brut international substantiel et inspiré quatre suites avec un redémarrage en cours de route. Offrant une inclinaison unique sur le slasher, Final Destination a exploré les concepts de mort et de destin avec sérieux tout en maximisant l’effroi.

Conçu par Jeffrey Reddick comme épisode pour The X-Files, il a ensuite transformé l’idée en un long métrage pour New Line Cinema. Les écrivains de la série X-Files Glen Morgan et James Wong, qui a également réalisé, a pris des passes supplémentaires au scénario. Tous étaient d’accord pour éviter d’approcher cela comme un slasher standard; aucun maniaque ou monstre masqué ne chasse les adolescents dans cette histoire, juste la mort elle-même. Dans la vie comme dans l’horreur, il n’y a pas grand-chose de plus effrayant que les réalités incontournables de la mort.

L’intrigue est centrée sur Alex Browning (Devon Sawa), un adolescent modeste qui part en voyage de classe à Paris. Il est établi comme superstitieux. Il lit une série d’étranges coïncidences comme de mauvais présages qui lui laissent un pressentiment inquiétant. Il culmine dans l’explosion de l’avion peu de temps après le décollage. Alex voit de nombreux passagers mourir dans des détails atroces, se terminant par sa propre mort alors que les flammes l’engloutissent. Il s’avère, cependant, que c’est une vision horrible qui l’envoie dans une panique totale qui se traduit par lui et une poignée de passagers éjectés de l’avion. Les émotions sont toujours à leur intensité maximale à la porte lorsque l’avion explose vraiment, envoyant les survivants sous le choc de leur contact intime avec la mort.

Ils trient toujours leurs sentiments compliqués à propos de la situation lorsque la mort revient récupérer, tuant les passagers un par un.

Après l’explosion complexe d’un avion incitatif, le récit ralentit pour montrer le traitement de chaque personnage de différentes manières. Jock Carter Horton (Kerr Smith) canalise le manque de contrôle qu’il ressent sur sa vie comme une agression courroucée envers Alex, une représentation physique de cette impuissance. Professeur et chaperon Valerie Lewton (Kristen Cloke) recule de terreur comme si la prémonition d’Alex était une contagion surnaturelle. Son meilleur ami Tod (Chad E. Donella) garde ses distances tandis que sa famille tient Alex pour responsable de la mort du frère aîné décédé dans l’avion. Ensuite, il y a des survivants comme Billy (Sean William Scott), Terry (Amanda Detmer) et Clear Rivers (Ali Larter), qui représentent tous des facettes différentes des survivants avec un nouveau souffle, reconnaissants d’avoir la chance de continuer à vivre.

Étant donné qu’il s’agissait du premier opus d’une franchise, Final Destination n’avait pas encore établi les décès élaborés pour lesquels il avait gagné sa réputation. Du moins pas complètement. Le premier à être récupéré par la mort, Tod, s’étouffe à mort dans sa baignoire après avoir glissé. L’eau s’échappe de sous les toilettes, suivant le mouvement de Tod, indiquant clairement où cela se dirige. La deuxième mort est une peur du saut; le pauvre Terry sort dans la rue et est immédiatement heurté par un bus qui semble sortir de nulle part. Une fois qu’il est devenu clair que la mort est à la chasse dans l’ordre précis dans lequel les victimes étaient initialement censées mourir, c’est la mort de Val Lewton qui change irrévocablement tout. Plus précisément, il introduit le suspense magistral et la chaîne complexe d’événements tués. Un éclat de son écran d’ordinateur lui ouvre la gorge, elle est empalée par un couteau de cuisine, et sa maison explose, et Wong étire le moment avec une puissante tension d’enroulement. Aucune autre mort dans le film n’atteint le même niveau de complexité, bien que Death essaie certainement dans l’apogée.

C’est l’idée que la mort peut venir de n’importe où et qu’elle peut survenir à tout moment qui offre ici la source d’intensité la plus importante. Comme Tony ToddLe morticien de William Bloodsworth explique froidement aux protagonistes: “Tout cela fait partie de la conception sadique de la mort.” Accent sur le sadique. Même si la mort est une force invisible, une partie fondamentale de la vie, il y a un sentiment de sadisme joyeux dans la façon dont elle réclame ceux qui ont osé y échapper. Le film prend un soin particulier à noter un bébé qui pleure en première classe alors qu’Alex monte à bord de l’avion, ajoutant un poids supplémentaire dévastateur à l’explosion, par exemple. Il ajoute un noyau existentiel élevé à la formule slasher. Les personnages sont aux prises avec des pensées grisantes sur le destin et la culpabilité des survivants tout en étant envoyés brutalement un par un – une configuration fantastique pour une franchise d’horreur.

Comme si cela ne suffisait pas, le film est rempli de hochements de tête et de clins d’œil aux fans d’horreur. Le plus évident est dans la dénomination des personnages. Valerie Lewton rend hommage au grand cinéaste d’horreur Val Lewton, et la mort de Terry constitue un exemple littéral de la technique du «bus Lewton». Le nom de famille de Terry rend hommage à Lon Chaney et Billy’s est un hommage à Alfred Hitchcock. Ce ne sont pas seulement les présages sinistres et les décès aux multiples facettes qui sont devenus un incontournable de la série de films, mais aussi la dénomination centrée sur l’horreur.

Destination finale, et la série dans son ensemble, ne va jamais aussi loin avec ses méditations sur le destin et la mort, mais c’est probablement pour le mieux. La mort est cruelle, à l’écran et dans la vie, donc la légèreté est la bienvenue. Vingt ans après sa sortie, Final Destination en fait une entrée fascinante dans l’horreur qui est à la fois un produit de son temps et pourtant intemporel. Il a donné une base solide pour que les suites se développent et s’améliorent. Les listes classées comportent souvent Destination finale 2 ou Destination finale 5 près ou au sommet.

À elle seule, cependant, Destination finale allie la terreur existentielle à l’humour, au cœur et à l’atmosphère pour créer une singularité unique des débuts.