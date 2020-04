Concerts que vous pouvez diffuser tout en vous éloignant des réseaux sociaux en raison du coronavirus

En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), plusieurs artistes ont décidé de reporter ou d’annuler leurs concerts dans un avenir prévisible. En attendant que les dates de la tournée soient reportées, il y a des spéciaux de concert et des documentaires bien faits disponibles pour les fans à diffuser en ligne tout en pratiquant la distanciation sociale.

“Retrouvailles” est un film incontournable

Beyoncé a sorti son film de concert Homecoming sur Netflix en avril 2019. Le film montre des images de sa performance au Coachella Valley Music and Arts Festival 2018 et donne un aperçu approfondi de ce qu’il a fallu pour mettre le spectacle.

Homecoming a reçu des éloges de la critique et détient actuellement un score de critique de 98% sur Rotten Tomatoes. Il est présenté comme l’un des meilleurs films de concert de tous les temps, et Beyoncé a écrit, réalisé et produit le film elle-même.

Les images du concert sont magnifiquement tournées et montrent les forces de Beyoncé en tant qu’interprète, ce qui en fait le film de concert parfait à diffuser tout en prenant des distances sociales à cause du coronavirus. Homecoming fait avancer le concert lui-même en montrant des interviews et des répétitions intimes de la performance qui a rendu hommage aux universités et collèges historiquement noirs des États-Unis.

«Taylor Swift: visite du stade de la réputation“Est un excellent choix pour diffuser

Un autre film de concert acclamé par la critique est Taylor Swift: Reputation Stadium Tour. Le film est sorti le 31 décembre 2018 sur Netflix et est un enregistrement de l’émission du 6 octobre de Swift au AT&T Stadium à Arlington, Texas.

Taylor Swift: Reputation Stadium Tour a reçu des éloges, ce qui semble presque acquis puisque le Swift’s Reputation Stadium Tour est considéré comme l’une des meilleures tournées de 2018. La tournée a montré la polyvalence de Swift en tant qu’artiste à travers la setlist, les chansons passant sans effort de grandes des productions à grande échelle pour des interprétations acoustiques intimes.

BTS a plusieurs concerts à diffuser sur VLIVE

Les membres de BTS devaient commencer la partie nord-américaine de leur Map of the Soul Tour en avril 2019, mais en raison du coronavirus, les concerts ont été reportés. Pour ARMY qui veut vivre un concert de BTS tout en se distanciant social ou les gens curieux de BTS, il y a plusieurs concerts de BTS disponibles en streaming sur VLIVE, dont plusieurs de leur Love Yourself: Speak Yourself Tour.

Les comptes VLIVE sont gratuits, mais l’accès à la diffusion en direct des concerts est payant. Par exemple, la diffusion en direct par BTS de leur concert Love Yourself: Speak Yourself à Riyad, en Arabie saoudite, coûte 1 500 pièces sur VLIVE, ce qui équivaut à 27,57 USD.

BTS vend régulièrement des circuits, et il y a une raison à cela. La chorégraphie dynamique du groupe est captivante à regarder, et les membres parviennent à faire en sorte qu’un concert dans un stade soit toujours intime. Alors que les livestreams sont loin d’être similaires à l’expérience d’un concert, les BTS sont si bons à jouer qu’ils sont toujours capables de se connecter avec les téléspectateurs via un livestream.

Un nouveau documentaire sur Coachella sort en avril

Pour célébrer le 20e anniversaire du Coachella Valley Music and Arts Festival, un nouveau documentaire sera disponible le 10 avril. Le documentaire s’intitule Coachella: 20 ans dans le désert et sera gratuit à diffuser sur YouTube dans le cadre de YouTube Originals.

Coachella: 20 ans dans le désert présentera des clips en coulisses, des interviews et des images de performances de Billie Eilish, Kanye West, Travis Scott, Blackpink, Björk, Swedish House Mafia, Madonna, Beck, etc.