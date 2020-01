Concevoir une imprimante 3D à l’UNAM pour reproduire les os

Aaron Misael Ortiz de la O, un étudiant diplômé en design industriel de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a conçu une imprimante qui reproduit les petites structures osseuses avec une haute résolution, mais la particularité est qu’il le fait avec des matériaux biodégradables.

Selon la déclaration publiée par l’UNAM:

«Avec ce prototype, appelé Biomaker, l’étudiant a obtenu un laissez-passer pour représenter l’UNAM au Global Grad Show 2019, à la Dubai Design Week, où étudiants, universitaires, hommes d’affaires et investisseurs du monde entier exposent, font connaître, analysent et Ils évaluent leurs projets de conception. »

Bien sûr, l’un des principaux avantages de ces prothèses 3D est leur faible coût de production par rapport à d’autres imprimantes similaires qui existent sur le marché. De plus, l’imprimante comporte une hotte de stérilisation des matériaux à l’intérieur. Même ainsi, Aaron Misael Ortiz de la O veulent réduire davantage les coûts de production des imprimantes afin qu’il puisse être acquis par des laboratoires d’ingénierie tissulaire et avoir de plus grandes avancées scientifiques.

Comment fonctionne l’imprimante?

Selon le rapport de l’UNAM:

“[se] effectuer des fichiers numériques pour obtenir une scintigraphie osseuse, qui se transforme en modèle 3D; puis ils impriment un échafaudage (structures biologiques conçues pour être implantées et remplacer ou restaurer les tissus) avec une certaine géométrie et porosité, selon la zone de l’os qui est destiné à récupérer

Une fois l’échafaudage prêt, il est envoyé à l’ingénierie tissulaire, où ils appliquent une culture cellulaire pour reproduire les cellules. Les premiers résultats peuvent être observés en trois ou sept jours, mais pour obtenir le tissu en tant que tel, environ trois mois doivent s’écouler ».

Pour Aaron Misael Ortiz de la O:

«L’avantage de nos échafaudages est qu’ils sont biodégradables et réabsorbés dans le corps; avec eux, vous pouvez remplacer les greffes métalliques ou céramiques qui, bien qu’elles ne soient pas si toxiques, provoquent des malformations osseuses et les empêchent de guérir correctement, car elles ne sont jamais statiques et se déplacent en fonction des charges qu’elles supportent. »

Le biomarqueur, nom de l’imprimante, utilise de l’acide polyatique, un polymère très économique qui est obtenu à partir d’orge, de blé et de maïs. Même avec du lait et a de grandes possibilités dans le corps et en plus de cela, il peut être utilisé non seulement pour les échafaudages de régénération cellulaire, mais aussi pour les chirurgies chirurgicales sans risque pour les patients.

«L’échafaudage est en train d’être breveté, et en son sein un sous-brevet de l’imprimante est traité, car pour ce type d’équipement il existe déjà des brevets. L’imprimante étant une amélioration ou une adaptation qui n’a pas été utilisée auparavant, elle peut être utilisée comme modèle d’utilité et c’est un autre type de brevet », conclut l’étudiant.

.