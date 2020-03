Conclusion du tournage photo de The Mandalorian 2

La deuxième saison de The Mandalorian arrivera en octobre de cette année et aujourd’hui, nous pouvons confirmer que le tournage s’est officiellement terminé. Une photographie partagée sur le compte Instagram du directeur de la photographie Baz Idoine montre le clap de production de la scène 501 de la deuxième saison dirigée par Dave Filoni.

Filoni a réalisé deux épisodes de la première saison de The Mandalorian et on savait qu’il reviendrait pour la deuxième saison, mais pas à quel chapitre. Le créateur de la série, Jon Favreau a confirmé qu’il réaliserait au moins un épisode. Il a également été signalé précédemment que Carl Weathers dirigerait un épisode et il est dit que Bryce Dallas Howard est également revenu, avec James Mangold et Robert Rodriguez, selon les rapports, aidant à diriger les séquences.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La saison 2 sortira en octobre et nous sommes déjà impatients de la voir.

