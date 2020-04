Concours de cadeaux numériques 1BR de ComingSoon!

Concours 1BR Digital Giveaway de ComingSoon!

Bloqué à l’intérieur? Nous avons juste le film pour vous. Dark Sky Films s’associe à ComingSoon.net pour donner 10 exemplaires de leur prochain thriller 1BR, et tout ce que les lecteurs de CS doivent faire est de soumettre une photo d’eux-mêmes ayant l’air effrayé dans leur appartement ou leurs maisons (exemple de photo ci-dessus)! Soumettez votre photo d’ici ce jeudi 23 avril au [email protected]! Les 10 meilleures photos recevront le film GRATUITEMENT sur Digital HD, et toutes les photos seront affichées sur ComingSoon.net!

REMARQUE: Les photos doivent de préférence avoir une largeur de 1200 pixels ou plus et ne présenter aucune nudité. Sinon, amusez-vous et soyez aussi créatif que vous le souhaitez!

Après avoir laissé derrière elle un passé douloureux pour suivre ses rêves, Sarah marque l’appartement parfait à Hollywood. Mais quelque chose ne va pas. Incapable de dormir, tourmentée par des bruits étranges et des notes menaçantes, sa nouvelle vie commence rapidement à s’effilocher. Au moment où elle apprend la vérité horrible, il est trop tard. Pris dans un cauchemar éveillé, Sarah doit trouver la force de s’accrocher à sa santé mentale en ruine… ou être piégée pour toujours dans un enfer existentiel.

Le film est le premier de l’écrivain / réalisateur David Marmor et produit par Alok Mishra et Shane Vorster pour Malevolent Films, Allard Cantor et Jarrod Murray pour Epicenter, ainsi que Nic Izzi et Sam Sandweiss, et un exécutif produit par Peter Phok.

La distribution diversifiée du film comprend Alan Blumenfeld (Héros), Taylor Nichols (PEN15, Jurassic Park III), Naomi Grossman (histoire d’horreur américaine), Giles Matthey (Il était une fois, Vrai sang), Earnestine Phillips (Ici vient le boom), Susan Davis (Jeux de guerre), Clayton Hoff, Celeste Sullivan et Nicole Brydon Bloom dans le rôle de Sarah, dans son premier long métrage. 1BR présente une partition cauchemardesque vibrante du célèbre compositeur Ronen Landa, mieux connu pour son travail sur les tubes d’horreur Le Pacte et À la porte du diable.

