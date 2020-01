“Confederate” annulé à HBO: drame de l’esclavage des EP “Game of Thrones”

HISTOIRES CONNEXES

Avec les EP de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss est désormais attaché à Netflix via un accord global de méga-dollars, le président de HBO, Casey Bloys, confirme officiellement à TVLine que le drame de l’esclavage controversé de longue date Confederate ne progressera pas.

Confédéré, un drame de science-fiction d’une heure qui envisage un monde alternatif après la guerre civile dans lequel «les États du sud ont réussi à se séparer de l’Union, donnant naissance à une nation dans laquelle l’esclavage reste légal et est devenu une institution moderne », A fait l’objet d’une controverse depuis son annonce il y a trois ans. Les critiques se sont hérissés à l’idée de deux hommes blancs – qui ont déjà été critiqués pour leur représentation de la race (ou de son absence) sur Game of Thrones – à la tête d’une émission sur l’esclavage.

Confederate est en vie depuis février 2018, lorsque la nouvelle a annoncé que Disney et Lucasfilm avaient signé Benioff et Weiss pour créer une nouvelle trilogie Star Wars. L’automne dernier, le duo s’est éloigné du projet Star Wars, citant les exigences de leur nouvelle entente avec Netflix. “Nous aimons Star Wars”, ont-ils déclaré. «Lorsque George Lucas l’a construit, il nous a construits aussi. Parler de Star Wars avec lui et l’équipe actuelle de Star Wars a été le plaisir de toute une vie, et nous serons toujours redevables à la saga qui a tout changé. »

OBTENEZ PLUS: Annulations, Controverse

X