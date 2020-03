Conférence sur le coronavirus aux États-Unis annulée en raison de… coronavirus

Le coronavirus continue d’accuser des victimes symboliques. Le Conseil des relations étrangères des États-Unis annulé une table ronde intitulée «Faire des affaires sous le coronavirus» qui devait avoir lieu ce vendredi à New York en raison de la pandémie de COVID-19 elle-même, selon un rapport Bloomberg.

Le Conseil a également annulé d’autres conférences de masse prévues les 11 mars et 3 avril, qui se tiendraient également à New York et à Washington. Et il convient de noter que, bien sûr, ce n’est pas la seule annulation d’événements qui se produit à partir du coronavirus, même les Jeux Olympiques risquent d’être annulés ou détenus à huis clos.

La garde nationale américaine sera envoyé à New York pour aider à fermer les espaces de réunion publics dans un effort pour arrêter la propagation de l’épidémie, selon un communiqué du gouverneur Andrew Cuomo lors d’une conférence de presse.

Jusqu’au moment, en raison du coronavirus, plus de 50 événements ont été annulés Aux États-Unis, d’importantes sociétés qui envisageaient la présence de près d’un million de personnes.

