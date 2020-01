Confirmation de deux cas de coronavirus en France et en Europe

Le ministère français de la Santé a annoncé que les deux premiers cas de coronavirus de Wuhan en France ont été confirmés. Ce sont les premiers infectés en Europe, et le ministre de la Santé estime qu’il pourrait y avoir plus de cas non encore enregistrés en Europe. Il a également indiqué que l’instance devait agir rapidement pour prendre les mesures nécessaires. À ce jour, le virus a tué 26 personnes en Chine, et il y a déjà plus de 800 personnes infectées par le virus dans diverses parties du monde.

La ministre française de la Santé Agnès Buzyn a confirmé les deux premiers cas de coronavirus de Wuhan en France. Le premier a été enregistré dans la ville de Bordeaux et le second dans la capitale du pays français, Paris. Le patient bordelais est un citoyen chinois de 48 ans qui était récemment dans la ville de Wuhan. Il s’est présenté au médecin après avoir souffert de certains symptômes le jeudi 23 janvier et est actuellement isolé dans une pièce. Bien qu’elle soit stable, la ministre Agnès Buzyn a déclaré qu ‘«elle était en contact avec une dizaine de personnes depuis son retour en France». C’est pourquoi les autorités prendront contact avec ces personnes pour vérifier leur état de santé.

Il y a moins de détails sur l’affaire enregistrée à Paris. On sait qu’il a été admis à l’hôpital de Bichat et “nous savons que cette personne s’est rendue en Chine, mais nous ne savons pas s’il était à Wuhan”, a déclaré Buzyn.

Le ministre de la Santé a déclaré qu’il était urgent de traiter le virus pour l’empêcher de se propager:

Une épidémie doit être traitée comme s’il s’agissait d’un incendie, c’est-à-dire attaquer la source rapidement. Nous avons probablement le premier cas en Europe, car nous avons eu le temps de tester rapidement et nous avons pu l’identifier. C’est pourquoi nous avons pu aborder rapidement le premier cas sur le territoire national.

Le coronavirus a infecté environ 830 personnes en Chine. Il a également causé la mort de 26 personnes. Jusqu’à présent, ils ont été infectés à Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Népal, Taïwan, Macao, États-Unis, France et Japon. Le Mexique et la Colombie soupçonnent d’éventuelles infections.

