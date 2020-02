Confirmation de la cote et de la durée d’exécution des nouveaux mutants

En un peu plus d’un mois, Les nouveaux mutants arrivera enfin dans les salles de cinéma et maintenant les fans ont une meilleure idée de ce à quoi ils s’attendent quand ils pourront voir le film, car la durée et la cote du film ont été révélées.

Ce fut un long et étrange voyage pour le spin-off des X-Men qui a vu de nombreux retards et reprises, laissant beaucoup penser que le film ne verrait jamais le jour. L’affaire était présentée comme une photo d’horreur et il n’était pas clair si elle s’intégrerait à la marque familiale de Disney, maintenant que la propriété leur appartient après l’accord Fox. Mais la Maison de la souris a jugé bon de donner une date de sortie à The New Mutants et nous savons maintenant quel âge vous devez avoir pour voir le film par vous-même ainsi que la durée de l’épreuve.

Selon une nouvelle liste AMC, The New Mutants a obtenu une cote PG-13 par rapport à un R, ce que beaucoup pensaient être une possibilité. La liste fournit également le temps d’exécution, ce qui révèle que le film de bande dessinée sera plus court. Avec une durée de 1 heure et 39 minutes, le film est le plus court de toutes les entrées de la franchise X-Men. À l’heure actuelle, cet honneur est détenu par X-Men et X-Men: The Last Stand à 1 heure et 44 minutes chacun.

Malgré la cote adaptée aux enfants, les nouveaux mutants continueront de faire horreur. Le film réalisé par Josh Boone a été inspiré par les films de Wes Craven, après tout, et rend même hommage à Nightmare on Elm Street 3. Cette nouvelle direction audacieuse pour une photo de super-héros peut également fonctionner, car les fans sont devenus fous de la terrifiante bande-annonce . On ne sait toujours pas si le spin-off existera dans le MCU ou en mode autonome, mais s’il réussit suffisamment, le chef de Marvel, Kevin Feige, pourrait envisager d’ajouter l’équipe à la liste du MCU.

Dans tous les cas, la durée d’exécution raisonnable et la cote PG-13 aideront certainement les efforts de réussite du film et entre sa prémisse convaincante et un casting de stars comprenant Maisie Williams, Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton, les fans seraient sages de ne pas manquer Les nouveaux mutants quand il arrive enfin en salles le 3 avril 2020.