Confirmation de la série d’action en direct «One Piece» – Netflix commande la saison 1

Une autre propriété japonaise bien-aimée reçoit le traitement Netflix. Et cette fois, ça se passe vraiment. Pinky promet.

Trois ans après l’annonce initiale du projet, le service de streaming a officiellement commandé une première saison en direct de 10 épisodes de One Piece, une série de mangas devenue anime très populaire.

“Je sais que j’ai annoncé la production de ce film en 2017, mais ces choses prennent du temps!”, A tweeté le créateur Eiichiro Oda mercredi. «Les préparatifs progressent lentement dans les coulisses, et il semble que je puisse enfin faire la grande annonce: Netflix, le premier service de divertissement en streaming au monde, nous apportera son formidable support de production! C’est tellement encourageant !! Jusqu’où l’histoire progressera-t-elle au cours des 10 épisodes de la saison 1? Qui sera casté!? Veuillez patienter un peu plus longtemps et restez à l’écoute !! ”

One Piece, publié chaque semaine au Japon depuis 1997, suit les exploits de Monkey D. Luffy, un jeune pirate aux capacités caoutchouteuses spéciales. Avec l’aide de son gang, les Pirates du Chapeau de Paille, Luffy cherche le trésor insaisissable «One Piece» dans l’espoir de devenir un jour le Roi des Pirates.

Oda produira la série en collaboration avec l’écrivain / showrunner Steven Maeda (The X-Files) et l’écrivain Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.). Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios sont également producteurs exécutifs.

Et One Piece n’est que le dernier d’une série de titres manga / anime ayant une nouvelle vie sur Netflix. Un Cowboy Bebop live-action (avec Jon Cho) est également actuellement en production.

Jetez un coup d'œil au billet contenant des points d'exclamation d'Oda ci-dessous