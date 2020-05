Confirmation des informations de sortie de la Air Jordan 4 “Metallic Green”: Photos

L’Air Jordan 4 “Metallic Pack” est complété par le coloris vert.



Au cours des deux derniers mois, Jordan Brand a béni les fans avec quelques teasers pour leur Air Jordan 4 “Metallic Pack” qui comprend quatre nouveaux coloris qui suivent tous la même formule. Il y a une offre orange, rouge, violette, et même verte qui suivent toutes l’esthétique “Métallique” à laquelle on s’attendrait. La dernière offre pour obtenir des photos officielles et une date de sortie est le modèle “Metallic Green”, qui peut être trouvé ci-dessous.

Malgré le nom de la chaussure, la tige est en fait recouverte de cuir blanc, tandis que des accents “Metallic Green” sont placés sur la marque Jumpman, ainsi que les porte-lacets et la semelle intérieure. Cela donne une esthétique propre qui fera de cette chaussure un succès parmi les sneakerheads au printemps et en été. Si ce modèle n’est pas votre truc, il y a toujours les coloris orange, rouge ou violet sur lesquels se rabattre.

Pour ceux qui cherchent à copier le coloris “Metallic Green”, il sort officiellement le mercredi 20 mai pour 190 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

