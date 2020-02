Confirmation du mémorial de Kobe Bryant, Dana White révèle ses liens avec l’UFC

Le 24 février peut devenir un jour férié à Los Angeles.



Après avoir retiré les milliers de fleurs, lettres, animaux en peluche et souvenirs du mémorial non officiel installé à l’extérieur du Staples Center du centre-ville de Los Angeles, des détails sur la fonction publique de Kobe Bryant ont été partagés. Le 24 février, en l’honneur du numéro de maillot de la défunte icône du basket-ball, un service commémoratif public aura lieu au Staples Center à la fois pour Kobe et sa fille de 13 ans, Gianna Maria-Onore Bryant, décédée aux côtés de son père dans un hélicoptère mortel. crash le 26 janvier.

Kevin Winter / Personnel / .

De toute évidence, les coulisses prévoyant de fixer cette date étaient intenses car la ville de L.A., la police et les Los Angeles Clippers ont dû coordonner les horaires, rapporte ABC News. Le soir du 24, les Clippers affronteront également les Grizzlies de Memphis au Staples Center.

TMZ s’est entretenu avec le président de l’UFC, Dana White, qui a révélé que l’UFC honorera également la légende du basket-ball déchu. “C’est le premier combat depuis que c’est arrivé et oui, nous allons faire quelque chose pour Kobe”, a-t-il déclaré. “Vous regardez Kobe le basketteur, non? Ensuite, le gars qui a remporté un Oscar et toutes les autres choses que ce gars a accompli dans sa vie. Eh bien, il était aussi l’un des gros investisseurs de BodyArmor, une entreprise qui un sponsor de l’UFC. Il était également un investisseur dans l’UFC. “

White a révélé que le mercredi avant sa mort, il avait parlé à Kobe qui lui avait dit qu’il souhaiterait avoir investi davantage dans l’UFC. “Il était un grand mec, il était en dehors de cette entreprise … Kobe Bryant était un bon gars dans tous les sens que vous pourriez éventuellement être un bon gars”, a ajouté White. Regardez son clip ci-dessous.

