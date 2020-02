Confirmation du titre provisoire du spectacle Cassian Andor de Diego Luna

Production Weekly a confirmé le titre de travail de la prochaine série Star Wars de Diego Luna centrée sur Cassian Andor.

Les plans de Lucasfilm pour la franchise Star Wars incluent une série Disney Plus centrée sur Cassian Andor, l’officier du renseignement de l’Alliance rebelle qui a dirigé l’unité qui a volé le plan Death Star dans Rogue One. Avant les événements de Rogue One, la série Cassian Andor verra Diego Luna reprendre son rôle dans le film.

L’année dernière, une rumeur prétendait que le titre de travail de la série Cassian Andor allait être «White Snake». Maintenant, Production Weekly a confirmé que le titre provisoire était vrai dans une liste publiée hier.

Alan Tudyk, qui rejoint Diego Luna dans la série Disney Plus, reprend son rôle de Rogue One en tant que K-2SO. Le producteur américain Stephen Schiff est le showrunner de la série Cassian Andor, qui devrait commencer le tournage cette année.

Voici le synopsis officiel de Rogue One:

De Lucasfilm vient le premier des films autonomes de Star Wars, «Rogue One: A Star Wars Story», une toute nouvelle aventure épique. En temps de conflit, un groupe de héros improbables s’unit pour voler les plans à l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Réalisé par Gareth Edwards à partir d’un scénario co-écrit par Chris Weitz et Tony Gilroy basé sur une histoire de John Knoll et Gary Whitta, Rogue One stars Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed , avec Jiang Wen et Forest Whitaker.

Rogue One: A Star Wars Story est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-Ray et DVD tandis que la série préquel de Cassian Andor de Diego Luna devrait sortir sur Disney Plus en 2021.

Source: Production hebdomadaire