CONFIRMÉ! Il y aura une réunion des «amis» et ici nous vous dirons où

L’année dernière, Friends a célébré 25 ans de diffusion pour la première fois et de changement de l’histoire de la comédie à la télévision. Nous n’exagérons pas. Friends est l’une des sitcoms ou sitcoms les plus importantes de l’industrie avec d’autres productions majeures telles que Seinfeld (il vaut la peine de discuter de ce qui est mieux).

Avec l’anniversaire de la série aussi certaines rumeurs ont commencé à émerger d’une éventuelle rencontre avec le casting d’origine, et bien qu’au début les mêmes protagonistes de Friends aient résisté, c’est maintenant qu’ils ont cédé la place à apparaître dans un spécial (très spécial) déjà CONFIRMÉ.

Selon certains médias et sources comme The Hollywood Reporter et Deadline, Le spécial des amis sera une réalité, qui peut être vue sur HBO Max. L’épisode, qui ne connaît pas la durée, sera réalisé par Ben Winston et produit par Fulwell 73 et Warner Bros.

Les détails de la spéciale Friends ne sont pas encore révélés, mais Cela a déjà été confirmé moins d’un mois après la première rumeur forte d’un single spécial de la série avec Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry comme Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Ross Geller et Chandler Bing. Tous participeront également en tant que producteurs exécutifs de cette série spéciale avec Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

Comme nous l’avons mentionné, la plupart des acteurs et actrices ont initialement refusé une réunion d’amis. Et à un moment donné, même, Aniston a commenté que la série était si géniale à l’époque, ce serait une erreur de revenir … Cependant, la réalité (que beaucoup soutiennent) est qu’ils ont atteint le prix. Les médias rapportent que Les six protagonistes factureraient entre 3 et 4 millions de dollars pour cette réunion.

Et pas seulement ça. Pour acquérir les droits du nom et des personnages, de l’ensemble de la production, la plateforme a débloqué environ 425 millions de dollars. Est-ce que ça vaut le coup? Complètement. Comme nous l’avons mentionné au début, Friends est l’une des séries les plus importantes à la télévision, pas seulement le genre comique, et Son succès sur d’autres plateformes de streaming comme Netflix, est la preuve qu’il a “vieilli” avec ses premiers publics et s’est adapté à un nouveau public.

«Je suppose que nous pourrions appeler cette seule occasion où tout le monde se rencontrera. Il y aura David, Jennifer, Courtney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui apparaîtra avec la programmation de la bibliothèque complète de ‘Friends’», A déclaré Kevin Reilly, responsable du contenu pour HBO Max.

La spéciale Friends est visible à partir de mai 2020, mais uniquement pour ceux qui sont abonnés au service HBO Max. Maintenant bien. Fin 2019, il a été annoncé que le service de streaming de HBO Max, sortira aux États-Unis en mai 2020, date qui coïncide avec le départ de la spéciale des Amis.

Mais Ce service n’est pas encore disponible en Amérique latine et il a été annoncé qu’il arriverait dans la région jusqu’en 2021. Quelque chose de très similaire à ce qui se passera avec Disney +, qui est déjà en service aux États-Unis, mais arrivera au Mexique fin 2020.

Nous devrons attendre de nouveaux détails pour savoir comment nous pouvons voir la spéciale Amis.