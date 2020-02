Connaissez ces 3 raisons pour lesquelles vous devriez toujours laver la vaisselle avec des gants

Stressantes ou non, les activités domestiques ne signifient pas «tout quitter» et surtout la beauté de soi. Par conséquent, vous devez toujours être bien équipé et ici nous vous expliquons pourquoi si prudent.

8 février 2020

Vous avez sûrement toujours vu votre mère, votre père, vos grands-parents ou une autre utilisation adulte des gants pour effectuer des tâches ménagères.

Même si vous pensiez que c’était très inconfortable, ils ont protégé votre peau contre les dommages et les blessures. Ici, nous vous informerons des raisons de son utilisation. Évitez les problèmes!

Prenez soin de vos mains avec des gants.

L’eau chaude, lors du lavage de la vaisselle, peut générer des agressions sur les épidermes (chacun avec une peau plus superficielle), la rendant plus sèche et plus rugueuse.

De plus, ces produits de nettoyage remplis de produits chimiques peuvent provoquer des allergies et des irritations des mains; par conséquent, les gants sont indispensables.

Ces outils sont également utiles pour prévenir les maladies: notre maison regorge de bactéries qui peuvent provoquer de nombreuses affections.

Il existe de nombreux types de gants parmi lesquels vous pouvez choisir: latex (souple et résistant), vinyle (pour les produits abrasifs), nitrile (pour éliminer la graisse et les hydrocarbures), néoprène (pour nettoyer les surfaces tachées de produits chimiques acides) et / ou micropolaire (capture la saleté sèche et humide). Lequel choisirez-vous?