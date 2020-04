Connaissez les dangers du sel et du sucre Votre corps l’appréciera!

Le sel et le sucre de table sont des produits raffinés avec peu ou pas de valeur nutritive, ce qui peut nuire à la santé s’ils sont consommés régulièrement.

15 avril 20206: 15 PM

Les effets négatifs sur la santé de la consommation de ces deux aliments raffinés ont été largement étudiés par des scientifiques du monde entier, et la plupart ont conclu qu’ils sont nocifs et dangereux pour le corps.

Sel raffiné: le sel de table d’aujourd’hui est loin d’être son prédécesseur naturel riche en minéraux, ce produit que l’on peut acheter en supermarché n’est techniquement plus du sel, c’est du sodium.

Plus précisément, le sel moderne est fabriqué avec du chlorure de sodium, du fluor et de l’iode, tous les articles classés comme toxiques, même les experts conseillent de ne pas dépasser la limite quotidienne de 5 grammes. Ce produit est associé au vieillissement prématuré, à l’hypertension et aux calculs rénaux.

Sucre raffiné: c’est sans aucun doute l’aliment le plus questionné par la communauté scientifique, c’est parce que c’est un produit générateur de dépendance et que l’industrie alimentaire le sait parfaitement, c’est pourquoi 90% des produits de grande distribution incluent cet élément dans certains de ses 54 présentations.

Le sucre est considéré comme un produit chimique pur, car il est obtenu en retirant tous les nutriments et protéines de la canne à sucre ou des betteraves, puis il est blanchi avec de l’acide sulfurique et d’autres éléments chimiques.

Le sucre et le sel raffiné sont découragés par les experts en nutrition, qui suggèrent d’utiliser leurs substituts plus sains, tels que la cassonade ou le sel de mer.

.