Connaître le catalogue de musique, livres et photos que le Ministère de la Culture a ouvert à tous

“Avec toi en distance” est le catalogue que le Ministère de la culture Il a été ouvert pour que personne ne s’ennuie en cette période de confinement et de phase 2 pour le coronavirus. Comme la contingence pour COVID-19 va très loin, les garçons de cette unité ont organisé un catalogue de musique, livres, photos et interviews allant des paroles d’Octavio Paz au reggaetón.

Vraiment?

Il s’agit juste de chercher ce que contient la page avec vous à distance.culture.gob.mx.

Nous vous présentons #ContigoEnLaDistancia, ici vous pouvez retrouver l’héritage de @cultura_mx pour ces jours de #SanaDistancia. C’est une invitation à continuer de créer de chez soi, ce sera un festival virtuel et il y a des appels à toutes les disciplines. # MéxicoUnido https://t.co/yBY4PaOCcW pic.twitter.com/d2BwndMkIQ

– Alejandra Frausto (@alefrausto) 26 mars 2020

Des feuilletons radio aux concerts

Avant de vous dire ce que vous pouvez trouver sur cette page, il convient de dire que le l’accès au contenu et au matériel est gratuit – Et c’est déjà un gain dans ces moments complexes.

Et maintenant oui, en musique et audio, dans ce catalogue, vous pouvez trouver des bijoux tels que le podcast du Archives sonores nationales —Et par hasard rencontrer des groupes légendaires comme Chac Mool et même un feuilleton radio Las Batallas en el Desierto.

L’histoire de l’espionnage au Mexique ou Perreo et controverse, reggaeton ou la carte sonore du Mexique n’est qu’un échantillon de l’ingéniosité et de la variété qui existe dans les documents des Archives sonores nationales.

Centre d’images et visites virtuelles

Pour des rouleaux pratiques, le Centre d’images offrira des cours avec des spécialistes, des conférences et des sessions expérimentales dans lesquelles il y a des critiques de livres photo avec des antécédents musicaux.

Très cloué?

En ce qui concerne les vacances de Pâques, le ministère de la Culture est devenu vivant et a intégré des visites virtuelles à des endroits comme Mitla (Oaxaca) le célèbre Musée Mural Diego Rivera, le Coffee Museum ou le Palace of Powers Museum et même Calakmul (Campeche).

L’objectif est de connaître ces sites —Qui sont une référence nationale et internationale— à travers un regard un peu plus élaboré. En d’autres termes, avec les données historiques et les ressources visuelles que nous avons tendance à oublier lors de nos visites.

Festival international de Cervantino

Le matériel du Festival International de Cervantino ne pouvait pas manquer. With you in the distance contient une partie de la programmation du édition 47.

Festival avec vous au loin

Que pensez-vous En plus des concerts et des présentations du Festival Cervantino, il y aura un festival virtuel à partir de mercredi. 8 avril.

Le festival s’appelle Contigo en la Distancia et aura la participation de Eugenia León, Regina Orozco, Tricycle Circus Band, Ely Guerra et jusqu’à Pambo.

Cette proposition – qui consiste en séances individuelles– Il débutera en avril et sera diffusé sur la page Facebook du ministère de la Culture.

Ça va? ICI Nous vous laissons le lien vers la page afin que vous puissiez vous promener dans l’histoire du rock progressif au Mexique, les paroles d’Octavio Paz ou simplement partager une bonne histoire avec vos fils et filles.