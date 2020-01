Connaître les causes et les symptômes des poils incarnés Ne pas laisser de doute!

Ce moment gênant où un petit poil incarné se manifeste et vous ne savez pas pourquoi, ici nous vous montrerons la cause de son apparition

23 janvier 2020

Pour commencer, vous devez savoir qu’un poil incarné apparaît lorsque vous le retirez avec une pince à épiler ou un produit d’épilation, comme de la cire.

Causes possibles des poils incarnés

Ne vous inquiétez pas si cela vous arrive, car cela est extrêmement normal chez toutes les personnes, car au moment de l’extraction des cheveux, certaines parties peuvent rester sur la peau et se développer à l’intérieur.

Habituellement, ce petit problème disparaît de lui-même, et si vous ne voulez pas avoir plus de poils incarnés, soit parce que cela vous dérange énormément, la seule solution pour que cela vous arrive, c’est que vous ne vous rasez pas avec les outils que nous avons déjà mentionnés.

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir des poils incarnés, ce sont certains des symptômes: dans les poils que vous avez enlevés, vous pouvez les remarquer enflammés, rougis et même avec un peu de pus, ce qui donne l’impression que vous avez un petit bouton .

Vous pouvez également ressentir de la douleur, un peu de démangeaisons et parfois votre peau peut changer de couleur en rendant la zone sombre par rapport au reste. Mais ne vous inquiétez pas, comme nous l’avons déjà mentionné, cela disparaîtra lorsque vous l’imaginerez le moins et vous ne ressentirez plus d’inconfort.