Connie Nielsen, star de Wonder Woman 1984, adorerait faire un spin-off

La star de Wonder Woman 1984 Connie Nielsen a déclaré qu’elle aimerait faire un film dérivé préquel basé sur son personnage.

Wonder Woman de 2017 a choqué tout le monde avec à quel point c’était bon, étant donné la réception mitigée des précédents films DCEU comme Batman v Superman: Dawn of Justice et Suicide Squad. Un aspect du film qui a été universellement apprécié était les personnages de la reine Hippolyte et d’Antiope joués par Connie Nielson et Robin Wright avec leurs performances volantes dans le premier acte du film. Cela a rapidement généré des discussions entre les fans d’un spin-off préquelle qui se concentrerait sur les deux personnages et Connie Nielson semble être à bord.

Connie Nielson est actuellement prête à reprendre son rôle de reine Hippolyte dans Wonder Woman 1984. Malgré un retard dans le film en raison de problèmes de coronavirus, la commercialisation du film n’a pas cédé. Lors d’une récente interview avec Coming Soon.net, la star de Wonder Woman 1984 était très discrète sur les retombées potentielles. Connie Nielsen a dit qu’elle et ses collègues membres de la distribution “aimeraient, nous aimerions faire cela.” Cependant, elle ne dirait pas s’il y avait ou non une spin-off de Wonder Woman dans le développement actif.

Connie Nielson est actuellement prête à reprendre son rôle de reine Hippolyte dans Wonder Woman 1984. Les détails complets de l’intrigue sur le prochain film DC sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec une formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait actuellement sortir en salles le 14 août 2020.

